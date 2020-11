Expeditie 1,5 meter: Léonie slingert aan ringen door de keuken

Expeditie Grunnen-presentatrice Léonie Albers is gek op bijzondere huizen. Ditmaal brengt ze een bezoekje aan Miranda Jonker en Menno Schreuder, zij wonen namelijk in de gymzaal van de voormalige Westerschool.

Miranda en Menno hebben allebei gewerkt op de Westerschool en nu wonen ze in de oude gymzaal. Sommige elementen zoals de ringen hangen nog in de ruimte. Dochter Emma schommelt wel eens aan de ringen door de keuken. Léonie wil dat ook wel eens proberen.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

