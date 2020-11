Ruim baan voor toerist in Groningen: 'Nog een wereld te winnen'

Gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) werkt aan een nieuwe toerismevisie die Groningen aantrekkelijker moet maken voor de toeristen uit Nederland, België en Duitsland. Die zien Groningen wel zitten, verwacht de VVD-bestuurder.

Groningen staat achteraan

‘Er is nog een wereld te winnen’, stelt ze. ‘Groningen staat achteraan als het gaat om de toerismemonitor in Nederland. Wat ontbreekt is dat ondernemers goed georganiseerd zijn. Ook is er winst te behalen op het gebied van gastvrijheid.’

Het gaat om echtheid. Dit is wat de toerist zoekt Mirjam Wulfse - VVD-gedeputeerde

Wulfse liet zich afgelopen week inspireren tijdens werkbezoeken aan Midwolda en Bad Nieuweschans. Daar bezocht ze een camping en de voormalige Oude Remise. Vooral de laatste ontwikkeling, De Graanrepubliek, kan haar bekoren.

Investeringsplan van 5 miljoen euro

Ondernemers en boeren werken aan verschillende producten die de echtheid van de streek laten zien. Brood van tarwe uit het Oldambt, jenever uit de granen van de Graanrepubliek, dergelijke producten moeten de toerist de echtheid van de streek laten proeven.

De bedoeling is om de voormalige locomotiefloods in Bad Nieuweschans om te bouwen tot productie,- verkoop- én beleeflocatie. Er ligt een investeringsplan van vijf miljoen euro, en de firma Hooghoudt is een van de investeerders in het plan.