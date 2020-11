UMCG onderzoekt of patiënten voor 'eenvoudige' operaties naar Duitsland kunnen

Het was de bedoeling om afgelopen weekend een aantal corona-ic bedden in het UMCG te sluiten. Goed nieuws voor patiënten die wachten op een operatie, want hoe minder coronazorg, hoe meer ruimte voor reguliere zorg. Maar door de tegenvallende besmettingscijfers lukte dat toch niet.

‘De druk op de intensive care is vrijwel onverminderd’, zegt UMCG-bestuursvoorzitter Ate van der Zee. ‘En dat bemoeilijkt de opschaling van reguliere zorg. Die druk moet naar beneden.’

Normaal gesproken, dus zonder coronacrisis, heeft het ziekenhuis ruim dertig ic-bedden beschikbaar. Nu zijn het er ruim veertig, maar slechts de helft is voor reguliere zorg. De rest is gereserveerd voor coronapatiënten.

Geen gezondheidsschade, wel heel vervelend

Daardoor worden de wachtlijsten, die al voor de crisis te lang waren, alleen maar langer. Het gaat vaak om patiënten die wachten op operaties zoals een lies- of littekenbreuk of een heupoperatie. Operaties die niet zorgen voor gezondheidsschade voor die groep wachtenden, ‘maar het is natuurlijk wel heel vervelend’, zegt Van der Zee. Ziekenhuizen in de regio kijken samen met zorgverzekeraars naar probleemgevallen, die voorrang krijgen ondanks de beperkte capaciteit.

We hebben heel veel geleerd sinds de eerste golf Ate van der Zee - UMCG-bestuursvoorzitter

Dat is anders dan tijdens de eerste golf. Toen werden reguliere operaties massaal afgezegd en gingen poliklinieken dicht. ‘We hebben heel veel geleerd sindsdien’, zegt Van der Zee. Het ziekenhuis weet nu hoe het coronaproof andere werkzaamheden door kan laten gaan. ‘De poliklinische zorg en reguliere dagbehandeling kan gewoon doorgaan. We zijn heel goed in staat om dat overeind te houden.’

Toch klinkt er een zekere bezorgdheid door in de woorden van Van der Zee. ‘We moeten dit oplossen en de reguliere zorg zo goed en kwaad als het kan in stand houden om ervoor te zorgen dat patiënten geen gezondheidsschade zullen oplopen.’

Maar de besmettingscijfers helpen bepaald niet mee. ‘We waren over de top van de golf, dan hoop je dat het verder daalt. Maar volgens de prognoses blijft het nog gelijk en verwachten we zelfs een toename op de verpleegafdeling voor coronapatiënten.’

Voor een heupoperatie naar een ziekenhuis over de grens?

Door de aanhoudende druk liggen oplossingen op tafel die eerder niet voor mogelijk werden gehouden. ‘We zijn aan het nadenken of we voor een deel zorg in Duitsland kunnen laten doen’, zegt Van der Zee. Het gaat om basiszorg, voor die patiënten die wachten op hun heupoperaties bijvoorbeeld.

‘Natuurlijk moet daar wel capaciteit zijn, want ook daar is een pandemie. En we kijken of het echt niet in Nederland kan, want dat is de voorkeur van de meeste patiënten.’

Je kunt niet de normale zorg van 2021 plus een deel van 2020 doen voor dezelfde prijs Ate van der Zee

Daarnaast moeten er belangrijke afspraken opzij worden gezet, denkt Van der Zee. In 2018 spraken ziekenhuizen en het ministerie in een hoofdlijnenakkoord af dat dat ziekenhuiszorg niet verder mag groeien. Zorgverzekeraar Menzis zei deze maand nog tegen RTV Noord dat er een inhaalslag moet komen, ‘maar wel zoveel mogelijk zonder extra groei’.

‘Dat kan dus niet’, zegt Van der Zee. ‘Je kunt niet de normale zorg van 2021 plus een deel van 2020 doen voor dezelfde prijs.'

Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over hoe dat probleem moet worden opgelost. Voor de kerstvakantie moet duidelijk zijn wat de afspraken zijn voor 2021. ‘Maar de mate waarin dat nodig is hangt af van hoe de pandemie zich ontwikkelt, en dat het zich stabiliseert is erg zorgwekkend.'

Hoe gaat het in de andere Groningse ziekenhuizen?

Het Martini Ziekenhuis merkt ook dat de druk op de intensive care onverminderd groot is. ‘Dat moet naar beneden voordat we de reguliere zorg substantieel kunnen opschalen’. Het ziekenhuis probeert de ruimte die er is maximaal te benutten voor reguliere zorg. Al maanden zijn vier OK’s gesloten. Sinds vorige week opereert het ziekenhuis op twee OK’s op zaterdag. Het gaat om operaties met een laag risico, die de ic niet verder belasten.

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zegt dat ‘alles erop is gericht om de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden en tegelijkertijd paraat te staan voor een eventuele verdere uitbreiding van de COVID-zorg. Dat is grotendeels gelukt.’

