Leon Williams dwingt tegen Turkije net geen EK-kwalificatie af

Leon Williams in actie namens Oranje in MartiniPlaza (archief) (Foto: JK Beeld)

Donar-speler Leon Williams is er met het Nederlands team net niet in geslaagd zich zondag te kwalificeren voor het Europees kampioenschap van 2022. In de bubbel van Istanboel werd het 73-71 voor gastland Turkije.

Voor de Orange Lions, die eerder in de kwalificatiereeks in Ankara nog verrassend hadden gewonnen van Turkije (65-72), verliep het aanvankelijk moeizaam. De Turken, die de eerste drie wedstrijden in de poule hadden verloren, begonnen getergd aan het duel en zetten veel druk, waardoor Oranje veel balverlies leed. Het eerste kwart eindigde met een achterstand van tien punten voor Nederland (24-14).

Comeback

In het tweede kwart kwam Oranje goed terug in de wedstrijd, waardoor het bij rust 37-41 stond. Na het derde kwart was de stand gelijk (55-55). In het laatste bedrijf kwamen de Turken weer een stukje los van de Nederlanders. In totaal leed Oranje 23 keer balverlies, Turkije elf keer.

Williams speelde in zijn 75ste interland als starter in totaal bijna 25 minuten, waarin hij goed was voor drie punten en drie rebounds. Voormalig Donar-spelers Shane Hammink (drie punten) en Yannick Franke (veertien punten) waren eveneens nuttig voor Oranje. Charlon Kloof was topscorer met zeventien punten en acht rebounds.

Stand

Nederland staat na twee zeges uit vier wedstrijden voorlopig op de tweede plaats in de poule van vier, waarvan de eerste drie zich kwalificeren voor EuroBasket 2022. Kroatië speelt later op de zondag nog tegen Zweden.

Programma

Op 19 (Kroatië) en 22 (Zweden) februari 2021 speelt Oranje de laatste twee EK-kwalificatieduels.

