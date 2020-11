Stadskanaal, Veendam en Oldambt onveiliger dan andere plattelandsgemeenten

In dit onderzoek bekijkt het CBS hoe gemeenten er voorstaan wat betreft welvaart, gezondheid, wonen, veiligheid en milieu.

Veel plattelandsgemeenten doen het ten opzichte van stedelijke gebieden relatief goed als het gaat om een schone en veilige leefomgeving. Veendam, Stadskanaal en Oldambt zijn volgens het CBS uitzonderingen. In deze gemeenten is de welvaart relatief laag, de gezondheid relatief slecht en er worden meer misdrijven gepleegd dan in andere plattelandsgemeenten.

Volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, gaat het dan onder andere om vermogensmisdrijven, zoals diefstal, heling en het maken van vals geld. 'Het gaat om gemeenten met armoede en waar de inkomens laag liggen. Dat kan verklaren dat er relatief veel criminaliteit is.'

In gemeente Groningen is het anders

Stedelijke gebieden zijn dus in het algemeen welvarender dan plattelandsgemeenten, maar minder schoon en veilig. Dit geldt ook voor de gemeente Groningen. De gemeente staat in de onderste regionen qua tevredenheid met het leven, inkomen en werkloosheid. Daar staat tegenover dat Groningen een van de gemeentes is met het laagste percentage overgewicht. Ook is de tevredenheid over reistijd van en naar het werk hoog.

Eerder vandaag kwam Arcadis met het nieuws dat Groningen de gezondste stad van Nederland is. Dat onderzoek is gebaseerd op een vergelijking tussen twintig stedelijke gemeenten, en staat volledig los van dit CBS-onderzoek.

In de kaart hieronder kun je voor een aantal thema's bekijken op welke plek in de nationale ranglijst jouw gemeente staat.

Lees ook:

- Groningen uitgeroepen tot 'gezondste stad van het land'