Rienk Mast heeft gemengde gevoelens na langverwachte rentree in Amerika

Rienk Mast heeft na ruim anderhalf jaar afwezigheid vanwege een blessure, eindelijk zijn debuut kunnen maken voor Bradley University in Amerika. De 19-jarige basketballer uit Groningen hield daar gemengde gevoelens aan over.

‘Fysiek voelde het goed. Ik had geen last van mijn knie. Wel was mijn conditie nog niet waar die geweest is. Ik weet niet of dat door de blessure komt, alle regels door corona of het gebrek aan wedstrijdritme. Het gaf wel een goed gevoel om weer op het veld te staan. Maar als je weer op het veld staat, wil je het ook goed doen, en dat was naar mijn mening nog niet het geval. Dat zorgde wel voor teleurstelling’, aldus Mast.

Zware blessure

Mast speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 23 mei 2019. Dat was voor Donar in het tweede duel van de verloren finale serie tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. Hij raakte zwaar geblesseerd aan zijn linkerknie, waardoor hij het hele eerste jaar in Amerika niet kon basketballen.

Eerste minuten

De afgelopen week was het eindelijk weer zo ver. Hij speelde met zijn team, The Bradley Braves uit Peoria (Illinois), gelijk maar liefst drie wedstrijden in drie dagen, in Cincinnati (Ohio). Het eerste duel tegen Toledo werd met 61-59 gewonnen. Mast speelde vijf minuten, maakte geen punten en pakte twee rebounds.

‘Het was goed om weer op het veld te staan, maar ik merkte dat ik wel extreem veel wedstrijdritme mis. Gelukkig winnen we die wedstrijd wel met twee punten door een last-second lay-up’, zo blikt de Groninger terug op zijn officiële debuut.

'Lastige wedstrijd'

Het tweede duel werd met 50-51 verloren van Xavier. Mast speelde dertien minuten, maakte twee punten en pakte vijf rebounds ‘Dat team staat bekend als een erg goed team. Vorig jaar in de top twintig voor verdedigende teams. Ons team was vorig jaar top dertig, en dat merkte je in deze wedstrijd zeker. Het was een erg lastige wedstrijd, met lage scores. Mijn eigen spel was verdedigend stukken beter, maar ik had het nog steeds lastig in de aanval’, zo analyseert Mast.

'Nog veel problemen aanvallend'

Het derde duel tegen Oakland werd met 74-60 gewonnen. Mast speelde in deze wedstrijd twaalf minuten, maakte twee punten en pakte drie rebounds. ‘Dat team was niet erg goed en stond de hele wedstrijd in een zone. Daar hadden wij, en ikzelf, problemen mee, waardoor de wedstrijd spannender was dan die zou moeten zijn. We wonnen wel ruim, maar in zijn geheel was het niet best. Ik had nog steeds erg veel problemen aanvallend.’

'Potentie zeker zichtbaar'

Hoewel Mast met gemengde gevoelens terugkijkt op de eerste drie wedstrijden, overheerst het positieve. ‘Ik heb tijdens het spelen geen angst meer van mijn blessure, of in ieder geval niet dat je er bewust bij nadenkt. Misschien zijn er nog wel kleine dingen waar je je onbewust bij inhoudt.’

‘Het was goed om weer wedstrijden te spelen, en het heeft zeker meer inzicht gegeven in de dingen die wij als team, en ikzelf, moeten verbeteren. Maar de potentie van dit team was zeker zichtbaar’, stelt Mast.

