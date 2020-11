'Sluiting is zuur voor de medewerkers, zeker net voor de feestdagen'

De 185 medewerkers kregen maandag te horen dat de fabriek in het derde kwartaal van 2022 sluit.

OR moet zich nog uitspreken

Formeel moet de ondernemingsraad zich nog wel uitspreken over het advies van BAT de fabriek aan de Paterswoldseweg in de stad Groningen te sluiten. 'Maar de kans dat er nog ergens licht tussen zit, acht ik heel erg klein', zegt Brouwer. De raad van commissarissen van BAT heeft al groen licht gegeven.

'We proberen te voorkomen dat het personeel de WW in gaat', zegt Brouwer. 'We helpen ze het liefst aan ander werk, hier in de regio. Ook voor de economie hier is dat goed.'

Productie is elders goedkoper

Volgens Brouwer was de sluiting onvermijdelijk. 'We hebben samen gekeken naar de mogelijkheden, maar de kostprijs voor productie in andere landen is gewoon lager. De lonen daar zijn ongeveer de helft van wat het hier is. Nu gaan we kijken: hoe verder? Zijn er bijvoorbeeld aanvullende afspraken te maken op het sociaal plan dat er al lag?'

Verslaggever Elwin Baas sprak met een woordvoerder van BAT. Het moederbedrijf van BAT Niemeyer noemt de berichtgeving over sluiting van de fabriek in Groningen 'voorbarig':

