Groningse kinderarts: verleng kerstvakantie op scholen niet

Hoezeer het coronavirus ook verder oplaait, de scholen moeten open blijven. Dat stelt de Groningse kinderarts Jan Peter Rake samen met drie collega's. Het verlengen van de kerstvakantie of een soortgelijke maatregel mag alleen als er echt niets anders meer mogelijk is.

Praten over het sluiten van scholen is de omgekeerde wereld, schrijven de vier artsen op de website van Dokters voor Kinderen (DvK).

'Volwassenen moeten zich beter aan de regels houden, zodat schoolsluitingen niet nodig zijn. De drukte die we elke dag zien in de winkelstraten, ook onder schooltijd, en de sterke afname in het thuiswerken, illustreren dat volwassenen hun verantwoordelijkheid wat dat betreft onvoldoende nemen.'

'Kinderen kunnen niet zonder school'

De kinderartsen Jan Peter Rake, Brita de Jong-Van Kempen van Medisch Centrum Leeuwarden, Koen Joosten van Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en Anne van Els van Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam wijzen op het belang van school voor de gezondheid van kinderen.

Laat kinderen niet onnodig voor een dichte school staan, de plek die ze juist nu zo hard nodig hebben Kinderarts Jan Peter Rake en drie van zijn collega's

'De school is geen leerfabriek, maar de plek waar kinderen zich ontwikkelen, waar hun identiteit vorm krijgt, de plek die structuur en veiligheid biedt. Het is ook de plek waar kinderen in beeld zijn, waar wordt gezien hoe het met ze gaat. Zeker nu. Kinderen weghouden van die plek is niet in hun belang. Waar het toe leidt, hebben we gezien in de eerste golf: leerachterstanden, mentale problemen, kinderen in kwetsbare omstandigheden die uit beeld raken.'

Natuurlijk brengt één week niet direct grote schade toe, schrijven de artsen, maar het gevaar ligt op de loer dat het kabinet bij volgende golven opnieuw kiest voor het sluiten van scholen. Volgens hen moet onderwijs niet fungeren als 'knop om aan te draaien als de besmettingscijfers onvoldoende dalen.'

'Maak scholen veiliger'

Wat willen ze dan wel doen om het virus tegen te gaan? Iedereen moet zich simpelweg beter aan de maatregelen houden, vinden de kinderartsen. Daarnaast moet het aantal besmettingen op middelbare scholen omlaag. Dat kan misschien door variatie in schooltijden, afwisselen van afstand- en fysiek onderwijs en de inzet van sneltests. Het RIVM zou dit moeten uitzoeken.

En als het dan echt niet anders kan: houd basisscholen en de onderbouw van middelbare scholen altijd open, schrijven ze. Dat kan ook, omdat daar minder besmettingen plaatsvinden. 'Laat kinderen niet onnodig voor een dichte school staan, de plek die ze juist nu zo hard nodig hebben.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus in Groningen