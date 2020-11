Ruime meerderheid Groningers vindt mondkapjesplicht geen probleem

Ruim driekwart van de noorderlingen draagt nu al een mondmasker in openbare ruimtes, en zo'n 85 procent is van plan zich aan de mondkapjesplicht te houden die op 1 december ingaat.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau Kien, in opdracht van RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân.

Zo'n vier procent is zeker niet van plan zich aan de plicht te houden, en tien procent twijfelt nog.

Het draagvlak voor de mondmaskerplicht lijkt hoog. Iets meer dan de helft vindt dat mensen niet zelf zouden mogen bepalen of ze een mondmasker dragen of niet. Twintig procent vindt dat je dat wél zelf moet kunnen bepalen.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Stelligheid ouderen

In het onderzoek is aan de inwoners in Noord-Nederland en Overijssel ook gevraagd naar het nut van mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus. Ruim veertig procent denkt zeker te weten dat een mondmasker (iets) helpt. Zo'n achttien procent denkt zeker van niet, en er is een grote groep die hier tussenin staat.

Wat hierbij opvalt is dat zestigplussers stelliger zijn over het nut van mondmaskers dan jongere mensen. Bijna 60 procent van de ouderen is overtuigd van het nut van mondmaskers. In lagere leeftijdscategorieën is die stelligheid minder sterk aanwezig. Dat varieert van 37 procent bij vijftigers tot 29 procent bij mensen onder de dertig.

Sowieso zijn zestigplussers stelliger dan anderen. Meer dan de helft zegt zich zeker te ergeren aan mensen die geen mondkapje dragen. Bij de jongere leeftijdsgroepen liggen die percentages duidelijk lager, namelijk variërend tussen de 33 en 44 procent.

Anderen niet aanspreken

Anderen aansporen een mondmasker te dragen doen we in Noord-Nederland niet veel. Veertig procent doet het sowieso niet, 22 procent doet dit sowieso wel, en de rest staat daar genuanceerder in.

Lees ook:

- Mondkapjesplicht vanaf dinsdag: dit betekent het voor jou

- Longpatiënt over mondkapjesplicht: 'Het valt niet mee'

- Alles over het coronavirus in Groningen