Groningers over sluiting van Niemeyer: 'Hier komt vast weer een torenflat'

Allemaal familie in het bedrijf

Veel reageerders kennen een of meerdere mensen die bij Niemeyer werken of werkten. 'Ik ben er vaak met mijn oma langs gelopen als we van mijn opa en oma hun huis (Merwedestraat naar Selwerd) naar ons ouderlijk huis gingen', blikt Christina terug. Ook in Onno's verleden speelde Niemeyer een rol. 'Heel vroeger in het rijtje langs Niemeyer naar de kleuterschool. M'n vader werkte er en ik had er in 1979 mijn eerste baantje op de stukkenzaal.'

Voor Jan Hendriks was Niemeyer echt een familiebedrijf. 'Mijn vader, oom en zwager hebben daar gewerkt en ik heb er ook een paar jaar vakantiewerk gehad. Groningen heeft al niet veel industrie en nu dus weer een minder.' Roelie reageert soortgelijk: 'Ik heb daar vroeger vakantiewerk gedaan, dat was een fijne tijd. Ik kan de geur en herinneringen zo oproepen.'

Harald zag het aan de hand van een collega al aankomen. 'Zes jaar geleden begonnen ze met project 2020. Dat was voor mijn collega het signaal: biezen pakken en zinkend schip verlaten.'

Het vertrek van Niemeyer was een kwestie van tijd en dat wist iedereen Maarten Buijs, reageerder

Teleurgesteld in de regering

Veel reageerders verwijten het de overheid dat ze niks doet om fabrieken te behouden. Ook Hans uit Delfzijl zet er zijn vraagtekens bij: 'Nederland begint aardig de grip op de grootste bedrijven kwijt te raken de laatste jaren. [Bedrijven worden gered] als het om een ABN Amro of KLM gaat, maar dit heeft schijnbaar weinig economisch belang voor een gemeente, provincie, overheid.' Hij vindt de toevlucht naar andere landen vanwege de goedkopere arbeidsproductie begrijpelijk om te kunnen overleven, maar ziet ook de consequenties: 'Ik vermoed dat er binnenkort nog meer gaan omvallen.'

Danielle de Meer snapt het verwijt naar de overheid niet: 'Iedereen roept regering, maar de eigenaar heeft de afgelopen jaren productie naar andere vernieuwde fabrieken gedaan in het buitenland waardoor er in onze fabriek steeds minder werk is.'

Maarten Buijs: ' De trend van minder roken en gezonder leven was ook zonder overheidsbemoeienis al ingezet. De tabaksverkoop daalt al jaren, wat zeg ik: decennia. Het uiteindelijke vertrek van Niemeyer was een kwestie van tijd en dat wist iedereen. Uiteindelijk is het verdwijnen van tabaksindustrie beter. Beter voor gezondheid, beter voor de zorg, beter voor de mensen. Neemt niet weg dat het nu voor de 185 medewerkers een bittere pil is, maar het zou uiteindelijk toch ergens een keer moeten sluiten.'

De geur wordt nu al gemist

Moos vindt het heel erg voor de medewerkers, maar is er zelf niet zo rouwig om: 'Ik vond die geur niet te harden! Nergens mag je meer roken, maar daar werd de nicotine gewoon op straat je longen in geblazen.'

Dat de productie onder andere in Duitsland goedkoper kan, dat snap ik niet Johan Hummel, reageerder

Maar niet iedereen denkt zo over de typische tabaksgeur van het pand aan de Paterswoldseweg. 'Vroeger jarenlang de geur van de tabaksfabriek geroken. Niks mis mee, net als van de Suiker Unie', schrijft Johan Hummel met enige weemoed. 'Weer verdwijnt er een markant bedrijf uit de stad, dat is erg jammer. Begrijpelijk dat deze fabriek dichtgaat, maar dat de productie onder andere in Duitsland goedkoper kan, dat snap ik niet.'

Sharon: 'Weer een vertrouwde, typisch Groningse geur weg uit de stad!' En Henk: 'Altijd een lekkere geur van de tabak en dat meen ik echt, beetje weeïg zoet.

'Het was niet erg om daar voor het dichte spoor te wachten met je fiets, het rook altijd zo lekker', schrijft Angelique. Ze herinnert zich een groot feest van haar opa, toen die daar 50 jaar in dienst was.

Maak hier het muziekcentrum van Thea

En nu?

Verschillende Groningers zien de bui hangen wat betreft de toekomstige bestemming van de fabriek. 'Daar komt vast een prestigieuze torenflat', schrijft Dity. 'Het gebouw aan de overkant van de fabriek was eerst ook van Theodorus Niemeijer en verbouwd tot studentenhuisvesting. Nu is men druk bezig om er nog een groot aantal etages bovenop te bouwen.'

Freddy is cynisch: 'Zet daar maar weer een leuk wooncomplex neer met een instapprijs ver boven modaal.' Thea heeft wel een idee wat er vanaf 2022, als de deur definitief dichtgaat, met het pand kan gebeuren: 'Gemeente Groningen, maak hier het muziekcentrum van. Mooi iconisch groot gebouw.'

Het grootste deel van de reageerders wenst vooral de werknemers veel sterkte, zeker zo voor de feestdagen. 'Een begrip in de stad', schrijft Nel over Niemeyer. 'Ik hoop echt dat de ex-medewerkers een nieuwe baan vinden.'

Lees ook:

- Tabaksfabriek Niemeyer sluit na 200 jaar

- 'Sluiting is zuur voor de medewerkers, zeker net voor de feestdagen'

- 200 jaar Niemeyer: van tabaksrantsoen tot een naderend einde