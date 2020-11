Opnieuw coronabesmettingen in azc Delfzijl

Zeven bewoners van het asielzoekerscentrum in Delfzijl zijn deze maand in quarantaine geplaatst nadat zij besmet bleken met het coronavirus.

Vijf van deze zeven besmettingen werden begin november vastgesteld. Volgens woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het om op zichzelf staande gevallen, op twee leden uit hetzelfde gezin na. Alle vijf zijn inmiddels weer teruggeplaatst in het azc in Delfzijl.

Recent zijn nog twee andere bewoners van het azc in Delfzijl positief getest. Zij zitten momenteel in quarantaine in Haren, waar het COA een speciale opvanglocatie heeft voor besmette asielzoekers uit Groningen, Friesland en Drenthe.

In dit 'quarantainehotel' verblijft momenteel een vijftigtal mensen; het merendeel is afkomstig uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Engbers benadrukt dat het niet alleen om positief geteste personen gaat. Ook asielzoekers die uit voorzorg in quarantaine moeten, omdat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest, worden uit voorzorg naar de uitwijklocatie in Haren overgeplaatst.

Het azc in Delfzijl kreeg afgelopen zomer te maken met een corona-uitbraak onder tientallen bewoners. Na veel bestuurlijk getouwtrek werden bewoners tijdelijk overgeplaatst naar het - toen nog - leegstaande azc in Musselkanaal. Dit leidde uiteindelijk tot de openstelling van de uitwijklocatie in Haren.

