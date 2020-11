Gemaal bij Lettelberterdiep nadert voltooiing

Een belangrijk onderdeel van het plan is de bouw van een zogeheten inlaat en een gemaal dat het water van en naar het Lettelberterdiep kan laten stromen.

Gaat straks op in de omgeving

In de snijdende waterkoude wind wordt hard gewerkt aan het nieuwe gemaal. Het wordt een markant bouwwerk met een kromming in het dak. 'Als het klaar is, valt het weg in zijn omgeving', zegt Menno van der Meer van Waterschap Noorderzijlvest. 'Het dak wordt belegd met sedum en de buitenmuren worden bekleed met hout.'

De twee vijzels die de waterberging moeten leegpompen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Vijzels pompen berging leeg

Het nieuwe gemaal is nodig om de waterberging in De Drie Polders na gebruik weer leeg te pompen.

Van der Meer: 'Het meeste water stroomt dan op een natuurlijke manier terug naar sloten in de omgeving, maar om het laatste water ook weg te krijgen hebben we het gemaal nodig. Twee vijzels gaan daar voor zorgen.'

Binnen 24 uur

Naast het gemaal is een zogeheten inlaat gebouwd die in verbinding staat met het Lettelberterdiep, dat van het Leekstermeer naar Enumatil stroomt. Als het water in het diep in tijden van nood te hoog staat, worden de deuren opengezet en stroomt het vrijelijk, door een grote betonnen goot, naar de waterberging. Binnen vierentwintig uur moet de berging vol staan met water, zegt Van der Meer.

Door de inlaat stroomt het water in de waterberging (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De verwachting is dat het gemaal dit voorjaar gereed is voor gebruik. Dan wordt het ook ingezet om het waterpeil in De Drie Polders op peil te houden. Nu gebeurt dat nog door het 'oude' gemaal, dat honderd meter verderop op de Lettelberterdijk staat. Na het gereedkomen van het nieuwe gemaal is het huidige gemaal overbodig.

Drie waterbergingen aangelegd

De aanleg van waterberging De Drie Polders en de bouw van het gemaal zijn onderdeel van de aanleg van in totaal drie waterbergingen in het Zuidelijk Westerkwartier en de aanleg van nieuwe natuur.

Het project wordt uitgevoerd door de provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest.

Bekijk hieronder de video van het gemaal in aanbouw: