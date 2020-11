Eerste palen voor nieuwbouwwoningen Ten Boer de grond in

Aan de Fazanthof in Ten Boer worden de komende weken honderden funderingspalen de grond in geboord (Foto: Nationaal Coördinator Groningen)

Aan de Fazanthof in Ten Boer is gestart met de bouw van dertig nieuwbouwwoningen. Die komen op de plek van dertig huizen die in augustus zijn gesloopt, omdat ze vanwege aardbevingsschade niet meer veilig waren.

Voordat de bouw echt van start gaat, worden eerst palen voor de fundering de grond in geboord. In totaal gaan er de komende weken 363 palen van gemiddeld 22,4 meter lengte de grond in.

Daarvoor wordt volgens de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en aannemer Geveke een van de grootste boorstellingen van Nederland gebruikt.

Beton door holle boor

Voor de nieuwe woningen worden zogeheten mortelschroefpalen gebruikt. De machine die hiervoor wordt gebruikt, boort eerst de grond met een holle boor weg.

Als de boor op de juiste diepte is, wordt deze langzaam draaiend teruggetrokken. In de vrijgekomen ruimte wordt gelijktijdig - door de boor heen - beton gepompt. Hiervoor is veel beton nodig: elke dag rijden er zo'n zeven vrachtauto's naar de bouwplaats om de mortel aan te voeren.

Omdat het boren van de palen trillingsarm is, geeft dit weinig overlast voor de omliggende woningen. Een heimachine zou veel meer hinder geven. Het boren van de palen duurt naar verwachting vier tot vijf weken.

Eind 2021 klaar

De Fazanthof in Ten Boer is een van de sloop- en nieuwbouwtrajecten binnen de versterkingsoperatie van de NCG. Het project omvat twintig rijtjeshuizen en tien twee-onder-een kapwoningen. De bedoeling is dat zij eind volgend jaar worden opgeleverd.

