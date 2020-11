Kleedkamer Noord #3: 'Bij het handenschudden zat 'ie onder de drugs'

Met Azing Griever die live vanaf hole 6 vertelt over die keer dat hij collega-trainer Diego Maradona ontmoette. Ook wordt de poging voor EK-kwalificatie van Leon Williams en de Nederlandse basketbalmannen besproken. En hoe gaat het met Rienk Mast? Daarnaast bespreken we de tijgernootjes in Thialf, de kerstpodcast over het Oldambster voetbal van Henk en de Formule 1-crash van Grosjean.

Geertsema, Buurke en Elderman aan de start (Foto: Iemand van de Mediacentrale)

-Azing Griever: 'Bij het handenschudden zat 'ie onder de drugs'

-Niiwino Geertsema: 'Iedereen moet die documentaire over Maradona zien'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik weet niet of Maradona de beste is..'

-Henk Elderman: 'De lunchpakketjes in Thialf hadden tijgernootjes!'

-Karel-Jan Buurke: 'Als Lycurgus niet zou gaan, dan kun je de boel beter opdoeken'

-Henk Elderman: 'Tuurlijk hoop je op crashes tijdens de Formule 1'

