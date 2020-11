Noodlijdend OZG heeft meer tijd nodig om miljoenen bijeen te krijgen

Het ziekenhuis bracht maandag samen met verzekeraars Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis een verklaring naar buiten. Daaruit blijkt dat het ziekenhuis langer de tijd nodig heeft om met de financiers tot overeenstemming te komen.

Het Scheemder ziekenhuis heeft voor vele tientallen miljoenen leningen uitstaan bij onder meer ABN AMRO, Siemens, provincie Groningen en moederziekenhuis UMCG.

'Alle partijen spannen zich er maximaal voor in om op zo kort mogelijke termijn een volledig beeld kunnen presenteren.'

Wie helpt OZG uit de brand?

Het OZG zit in financiële nood. Na de 3,6 miljoen euro die dit jaar moet worden bespaard staat het ziekenhuis de komende jaren nog eens 6,5 miljoen euro aan benodigde structurele besparingen te wachten. In het eigen herstelplan staat dat 'zeer ingrijpende maatregelen' volgen als dit niet lukt.

Naar aanleiding van het jaarverslag over 2019 waarschuwde huisaccountant KPMG al dat het ziekenhuis voor het voortbestaan volledig afhankelijk van de goede intenties van de financiers. Als die het OZG namelijk aan de huidige overeenkomsten houden, valt het ziekenhuis om.

Bestuurder Hennie Sanders gaf eind oktober aan in goed gesprek te zijn met deze partijen. Duidelijk was toen al wel dat de oorspronkelijke deadline van 1 november niet gehaald zou worden. Nu blijkt ook de nieuwe datum van 1 december te vroeg te komen.

'Het Ommelander Ziekenhuis had op dit moment graag gezamenlijk een volledig overzicht willen geven, maar zover is het nog niet. Het wordt als een gezamenlijke opdracht gezien om ook deze laatste stappen succesvol af te ronden. Het is belangrijk om daarbij de juiste balans te bewaren tussen snelheid en zorgvuldigheid.'

Herstelplan zal zeker ook personeel raken

De omvang van de problemen nam de eerste helft van het jaar zo toe dat het Ommelander Ziekenhuis in de zomer het herstelplan Ommelander op Koers schreef. Daarin staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis overleeft. Kort gezegd moet de zorg efficiënter worden ingericht. Dat betekent per definitie ook dat er personeel uit moet, vertelde voorzitter Henk Bakker van de Raad van Commissarissen eind oktober al. 'De uitgaven van een ziekenhuis bestaan voor 75 procent uit personeelslasten.' Gedwongen ontslagen zouden wel zijn uitgesloten.

Verder wil het ziekenhuis meer geld van het ministerie voor spoedzorg en verloskunde. Sanders: 'We krijgen daar een beschikbaarheidsbijdrage voor, omdat we een 'gevoelig' ziekenhuis zijn, nodig om een dekkend netwerk in de regio te krijgen. Daar kunnen we niet mee uit, dus kijken we of dit omhoog kan,' vertelde bestuurder Sanders daarover.

Daarnaast roept het ziekenhuis dus nadrukkelijk de hulp in van de financiers. Zij zouden de leningen moeten aanpassen, zodat ze het ziekenhuis minder geld kosten. Die gesprekken lopen dus nog, blijkt uit de verklaring die maandag uitging.

Eerder gaf ABN AMRO aan niet op de relatie met specifieke klanten in te gaan. Het UMCG, dat 100 procent van de aandelen in handen heeft, wil niet reageren en wacht af waar het ziekenhuis mee komt.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Volgens het ziekenhuis komt de huidige financiële rampspoed mede door de coronacrisis. Het OZG was al bezig besparingen te zoeken en dacht in 2020 zelfs uit te komen op 2,4 miljoen winst. Dat zou volgens de jaarrekening over 2019 moeten lukken door het aantal medewerkers te verminderen, net als de materiële kosten (bijvoorbeeld voor ICT, logistiek en voeding).

Tegelijkertijd wilde het ziekenhuis meer inkomsten binnen krijgen, door acute zorg over te nemen van het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal. Dit proces stokte volgens het ziekenhuis, toen het coronavirus Nederland bereikte.



