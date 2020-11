Verdachten speedsmokkel naar Finland komen op vrije voeten

Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden bepaald. De verdachten werden in maart aangehouden op de A7 bij Bad Nieuweschans. In de auto werd 86 kilo speed gevonden, bestemd voor Finland.

De verdachten komen uit de Friese tak van de Red Devils, een supportclub van de Hells Angels. Tijdens het onderzoek naar deze zaak heeft de politie een criminele burgerinfiltrant ingezet, omdat de Hells Angels bekend staan als een zeer gesloten en moeilijk doordringbaar netwerk.

Wereldwijde drugslijn

De verdachten wilden een wereldwijde drugslijn opzetten. Onder andere Australië, Finland en Ierland waren landen die bij die drugslijn betrokken zouden worden. De infiltrant heeft hierbij geholpen, of, zoals de advocaten van de verdachten zeggen, het initiatief genomen tot deze internationale drugshandel.

In maart werden acht personen aangehouden in verband met deze zaak. Er zijn huiszoekingen gedaan en er zijn wapens, drugs en restanten van een hennepkwekerij aangetroffen. Ook is er beslag gelegd op een woning en een auto. In totaal zijn er 28 verdachten in deze zaak.

Persoonlijke problemen

Het onderzoek naar de zaak is nu afgerond. Omdat de inhoudelijke zittingen pas in het najaar van 2021 gepland staan, komen deze verdachten nu op vrije voeten. Ook hun persoonlijke omstandigheden weegt de rechtbank mee.

Een van de verdachten heeft medische problemen en een gezin dat hem nodig heeft. Een andere verdachte heeft grote financiële problemen gekregen door zijn aanhouding.

De verdachten krijgen, op een na, een enkelband, en mogen niet naar het buitenland reizen. Ook moeten ze zich aan de voorwaarden van de reclassering houden.

