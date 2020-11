‘Ze rijden hier zó hard, ik word er gewoon niet goed van’

‘Ze rijden hier zo hard, ik word er gewoon niet goed van’, zei Blaauw.

‘150 kilometer per uur’

Aan de ietwat cynische toon is duidelijk te horen dat Blauw er helemaal klaar mee is. Hij woont aan de Veenweg tussen Pekela en Westerlee. De weg is in principe een landweg waar zestig kilometer per uur gereden mag worden.

‘Het gaat om snelheden van wel 120, 130 en soms zelfs 150 kilometer per uur. Dat hebben wij gemeten. Afgelopen vrijdag was het weer zover. Het was al redelijk donker toen iemand met zo’n hoge snelheid langs reed. Toen dacht ik bij mezelf: asociaal zijn ze, verder heb ik er geen woorden voor.’

‘Er gebeurt niks’

Afgelopen februari zat Blaauw om tafel met drie ambtenaren van de gemeente Oldambt. Toen is over de problemen gesproken. En daar is dan ook bijna alles wel mee gezegd, vertelt Blaauw.

Koen Blaauw spreekt in de gemeenteraad (Foto: RTV Noord)

‘Er is een bordje geplaatst met een hertje erop en een herhalingsbord van zestig kilometer per uur, maar die zijn alweer weg. Lolbroeken vinden het blijkbaar leuk om dat mee te nemen. Ik heb ook niks meer van de gemeente gehoord.’

Naast de ergernis aan de snelheden, ziet Blaauw steeds meer scheuren in zijn woning ontstaan. Volgens hem deels door de zoutwinning, maar ook door de trillingen van vrachtwagens die dagelijks voor zijn huis langs rijden. ‘De gemeente mag de woning kopen van mij, ik ben er helemaal klaar mee’, zegt hij gefrustreerd.

Oplossing?

De oplossing is moeilijk te vinden. Toenmalig wethouder Kees Swagerman zei twee jaar geleden: ‘'Wij hebben niet voldoende mensen die op kunnen treden, daar is ons oppervlakte te groot voor. De politie heeft meer taken dan snelheden controleren.’

Wat het huidige college voor elkaar kan krijgen blijft nog even de vraag. Wethouder Gert Engelkens heeft toegezegd dat dit onderwerp dinsdag wordt besproken met het college van de gemeente Oldambt. ‘Dan bespreken wij hoe wij dit kunnen oppakken. Meer toezeggingen kan ik u op dit moment niet doen’, vertelde hij.

