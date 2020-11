Overvaller 'op badslippers' gearresteerd in Haren

Via een Burgernetmelding werd een signalement verspreid van de verdachte, die na ongeveer een uur in een woning in de buurt werd aangehouden. In het signalement stond dat de man te herkennen was aan 'blote voeten in badslippers'.

Onduidelijk is waar de overval precies is geweest. Na het incident deed de politie buurtonderzoek en spraken agenten met meerdere getuigen in de straat.