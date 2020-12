Rondje Groningen: 'Doe niets en zorg dat je in leven blijft'

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Hoe motiveer je leerlingen een mondkap te dragen?

Zet 'm op!

2) Florus doet het nog één keer voor

Als hij het kan...

3) Pendelen naar Groningen

YouTuber Mr Stevia en vriend Martijn filmden zichzelf tijdens een fietsvakantie in Groningen. Het beviel ze goed, is duidelijk.

4) Dit ga je vaker horen

Groningen krijgt halverwege januari een digitale Klimaatadaptatieweek. Gedeputeerde Nienke Homan legt uit wat het is.

5) 'Doe niets, zorg dat je in leven blijft'

Een klein uur lang babbelen over de cultuursector in de stad Groningen in deze uitdagende tijden, met onder andere nachtburgemeester Merijn Poolman. Hoe overleef je deze tijd?

6) Ken je Elema's Pad al?

Bij Kardinge? Na deze video van Martin wel.

8) Haalt TikTokTammo de Top 2000?

Fans gaan het in ieder geval proberen. De grote vraag is natuurlijk of Free the Bietn ook terug zal komen in de Grunneger1000!

