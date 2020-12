Dode walvis aangespoeld op Rottumerplaat: hij heet Godfried

De dwergvinvis is een jong exemplaar met een lengte van 4 meter 70. 'Het is een kalf dat door een of andere oorzaak op de Noordzee is gescheiden van zijn moeder, bijvoorbeeld doordat het door een schip is geraakt, vertelt omgevingsmanager Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. 'Het was aangespoeld op het Noordzeestrand van het eiland. Wij hebben het verplaatst naar de duinen, om te voorkomen dat het zou terugspoelen in zee. Dat zou gevaarlijk zijn geweest voor de scheepvaart'.

De dode dwergvinvis op Rottumerplaat (Foto: Rijkswaterstaat)

Biodiversiteit

In plaats van het dode dier op te ruimen, wat gebruikelijk is in Nederland, is dus nu besloten de natuur haar gang te laten gaan. Middendorp: 'We zijn bijvoorbeeld benieuwd welke veranderingen in de bodem optreden, of dat er nieuwe plantengroei ontstaat. Welke aaseters komen erop af? Een broedend paartje zeearenden op Rottumerplaat zou geweldig zijn. Dan gaat de vlag uit'.

Het ontbindingsproces wordt nauwlettend in de gaten gehouden door onderzoekers van de universiteit van Wageningen. Zij zijn benieuwd naar de effecten op de biodiversiteit. 'Die hebben met een drone van bovenaf de plek in kaart gebracht. Zelfs de hoogte van het kadaver is nauwkeurig vastgelegd', legt Middendorp uit. 'En er omheen staan vier camera's, waarmee de ontbinding op de voet wordt gevolgd'. De uitkomsten van het onderzoek worden over een jaar verwacht.

De dwergvinvis in de duinen (Foto: Rijkswaterstaat)

Godfried

Gaat het kadaver niet ontzettend stinken? 'Ook dat is onderdeel van het onderzoek. Misschien valt het wel mee en dan weten we dat voor een volgende keer. Maar als het dier was aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog, dan was het al lang weggehaald', geeft Middendorp toe.

Dood of niet, de dwergvinvis heeft inmiddels wel een naam: Godfried. Naar Godfried Bomans, de schrijver die in 1971 een week lang op Rottumerplaat bivakkeerde. Het bezoek viel hem zwaar.