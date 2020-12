Nieuw vervoermiddel om de stad in te komen: de elektrische 'hub-fiets'

Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. 'De hub-fiets is echt iets nieuws in Groningen', zegt Saskia Zwiers van de provincie Groningen. 'Het is een deelfiets die je kunt openen met een app. Je betaalt twee euro per uur met een maximum van twaalf euro per dag. Als je de fiets terugzet in het 'docking station', sluit hij automatisch af en dan betaal je via de app.' Werkgevers kunnen ook een abonnement afsluiten; de werknemer betaalt dan een aangepast tarief.

Als je de fiets terugzet in het 'docking station', sluit hij automatisch af (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Zo'n elektrische luxe fiets is veel aantrekkelijker dan een ov-fiets Saskia Zwiers van de provincie Groningen

Bedoeld voor forenzen...

De elektrische hub-fiets is bedoeld voor forenzen. 'Dit is een alternatief vervoermiddel om in de stad te komen', zegt Zwiers. 'Zo'n elektrische luxe fiets is veel aantrekkelijker dan een ov-fiets. En we merken dat mensen de bus in coronatijd ook minder fijn vinden. Dit is een manier om de P+R toch te blijven gebruiken.'

De elektrische hub-fiets (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

... en voor toeristen

De fiets is overigens niet alleen bedoeld voor forenzen, stelt Zwiers. 'De P+R Hoogkerk ligt vlak bij natuurgebied De Onlanden en dus is de fiets ook geschikt voor toeristen. Die kunnen de auto parkeren op de P+R en dan de fiets nemen om lekker de natuur in te gaan.'

Het is de bedoeling dat ook andere hubs in onze provincie elektrische hub-fietsen krijgen.

