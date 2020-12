'Groningse gedupeerden toeslagenaffaire krijgen 750 euro gewoon'

Over de situatie ontstond dinsdagochtend ophef: de Groningse Kredietbank zou het bedrag namelijk willen innen om er zo schulden van cliënten mee af te lossen.

Het 'cadeau' van 750 euro geldt als tegemoetkoming aan ouders die nog lang moeten wachten op volledige compensatie van de schade die ze hebben geleden. Die schade ontstond doordat ze onterecht van fraude werden beschuldigd na het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Staatssecretaris Van Huffelen (D66) maakte begin november bekend dat de tegemoetkoming er komt. De 750 euro komt bovenop andere compensatie en herstelbetalingen, zei Van Huffelen destijds.

'Geld komt niet altijd op de rekening van de ouders'

De Groningse advocate Enith van Wolde zegt dinsdagochtend in het Dagblad van het Noorden dat het 'cadeau' niet altijd op de rekening van de ouders wordt gestort. Ze baseert zich daarbij op de situatie van één van haar cliënten.

De GKB zou de 750 euro van die cliënte eerst zelf willen ontvangen, omdat er nog geen duidelijkheid is over beleid omtrent de vergoeding. De belastingdienst is intussen bang dat de GKB het geld gebruikt om schulden af te lossen, en wil het geld niet naar de GKB overmaken. Uiteindelijk betekent het dat het geld helemaal niet wordt overgemaakt: noch naar de GKB, noch naar de cliënte van Van Wolde.

Treurige situatie

Niet de bedoeling, vindt ook raadslid Jimmy Dijk (SP), die woensdag mondelinge vragen over de kwestie stelt.

Dijk vindt dat de Belastingdienst en de GKB er samen voor moeten zorgen dat de 750 euro zo snel mogelijk bij de gedupeerden terechtkomt. 'De GKB is van de gemeente zelf, de Belastingdienst werkt op fietsafstand in het DUO-gebouw. Dat moet te regelen zijn, dacht ik.'

Wethouder: 'ontdaan door artikel'

Wethouder Isabelle Diks zegt dinsdagmiddag 'ontdaan' te zijn door het artikel in DvhN. 'Er is geen sprake van dat mensen het bedrag niet uitbetaald krijgen. Het is gewoon niet waar dat we die 750 euro hebben willen gebruiken om schulden af te lossen', stelt ze.

Overigens kunnen mensen er zelf wel voor kiezen het geld daar voor te gebruiken, laat ze weten.

'Het punt is dat er verschillende verhalen schuilgaan achter de gedupeerden. Iedereen zit in een andere situatie. Sommigen vallen bijvoorbeeld onder budgetbeheer: die krijgen wekelijks een bedrag om van te leven, omdat ze moeilijk met geld kunnen omgaan.'

Maatwerk

Voor die mensen komt 'maatwerk', zegt Diks. 'Met hen gaan we in gesprek over hoe ze het geld willen besteden. Zo overleggen we over de vraag hoe ze het geld uitgeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand al langer de wens heeft om iets voor de kinderen te kopen. Daar helpen we ze dan mee.'

'Nee', verzekert Diks, 'het geld wordt niet gebruikt om schulden af te lossen. Zelfs de insinuatie dat dat zou gebeuren, vind ik al vervelend.'

'We zijn de hele dag bezig om mensen zo goed mogelijk te helpen. En natuurlijk worden er best fouten gemaakt in onze organisatie. Maar het idee dat de gemeente bezig zou zijn om haar burgers tegen te werken: dat is echt niet zo. Wij begeleiden mensen, dat is heel iets anders.'

Staatssecretaris in gesprek met wethouder

Staatssecretaris Van Huffelen zegt dinsdagochtend dat ze met de wethouder over de kwestie in gesprek wil. Dat gesprek vindt dinsdagavond plaats, zegt Diks.