Geen nieuwe vastgestelde besmettingen COA-opvang Ter Apel

In de COA-opvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel is de afgelopen dagen geen enkele bewoner positief getest op het coronavirus. Vorige week dinsdag en de vrijdag daarvoor waren er in totaal nog 18 asielzoekers die positief testen.

Sinds de start van de corona-uitbraak was het aantal positief geteste bewoners nog nooit zo hoog in het aanmeldcentrum Ter Apel. In totaal moesten 91 mensen in preventieve quarantaine.

Inmiddels is een groot deel van de besmette bewoners hersteld en zijn nog acht herstellende. Een deel daarvan doet dat in het 'quarantainehotel' in Haren. Dat is een speciale locatie die is ingericht voor quarantaine en isolatie door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Reden: soms is op de reguliere locatie te weinig plek.

Er zitten nu nog 62 asielzoekers in preventieve quarantaine. Het grootste deel doet dat in Ter Apel zelf: 45 bewoners. In Haren verblijven nu nog 23 bewoners waarvan bij zes het coronavirus is vastgesteld.

Er leek geen verband te zijn tussen de besmettingen

Op vrijdag 20 november kwam naar buiten dat elf asielzoekers besmet waren met het coronavirus. Een paar dagen later kwamen daar nog 7 positief geteste bewoners bij. Volgens de GGD en burgemeester Jaap Velema is geen verband vastgesteld tussen de besmettingen.

Bovendien waren de besmettingen op verschillende plekken op het complex. 'Het zijn eigenlijk drie besmettingshaarden', zei de burgemeester toen.

