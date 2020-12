Zes jaar cel geëist voor beschieten politie in Paterswolde

De straat was deels afgezet in de uren na de schietpartij (Foto: ProNews)

Tegen een 28-jarige man is zes jaar cel geëist voor het beschieten van politieagenten in Paterswolde, in januari dit jaar.

'Hij kwam schietend de hoek om en bleef toen staan. Ik riep: Doe het niet! en deed mijn arm voor mijn gezicht om mijn hoofd te beschermen.' Dat vertelde één van de politieagenten die was beschoten. Beide agenten vreesden voor hun leven, vertelde de officier van justitie dinsdagochtend in de rechtbank in Assen.

Verdachte spreekt van waarschuwingsschot

De 28-jarige man heeft erkend dat hij in de nacht van 3 januari de trekker heeft overgehaald, maar bleef bij zijn verhaal dat hij één waarschuwingsshot heeft gelost.

Angst voor liquidatie

De 28-jarige verdachte had begin dit jaar geen vast adres. Het huis in Paterswolde was een onderduikadres. De man zei in de rechtszaal dat hij ruzie had met criminelen en bang was dat hij geliquideerd zou worden. Ook erkende hij dat hij op de vlucht was voor de politie. 'Ik stond op een opsporingslijst, omdat ik een taakstraf niet had verricht.'

In de nacht van 3 januari was zijn hoogzwangere vriendin uit Arnhem bij hem. De man had een halve fles wodka op en had cocaïne gesnoven toen de twee ruzie kregen. De vrouw belde 112. 'Hij heeft meerdere doorgeladen wapens en heeft me geslagen', vertelde ze.

In de steeg

Toen de man doorhad dat ze de politie had gebeld, ging hij weg. De vrouw vertelde de centralist daarna dat er geen politie meer hoefde te komen. Maar de man in de meldkamer vertrouwde het niet en stuurde twee agenten naar het huis. Die vonden dat de vrouw verward overkwam. Ze vertelde dat haar vriend er met de auto vandoor was en gaf een valse naam voor hem op.

Agent schoot terug

De Arnhemse bezwoer de agenten dat ze konden weggaan en dat haar moeder haar zou komen halen. Weer buiten besloten de twee agenten toch nog even in de tuin te kijken en in de steeg naast het rijtjeshuis. Toen ze een paar meter de smalle steeg ingelopen waren, zagen ze opeens mondingsvuur van een wapen en hoorde ze naar eigen zeggen knallen. Een van de twee trok zijn wapen en schoot terug. De agenten renden ondertussen achteruit en vluchtten achter hun auto, die bij het huis stond.

Hoewel de agenten de indruk hebben dat er meerdere keren op ze geschoten is, lijkt het er volgens de aanklaagster op dat de verdachte één schot heeft gelost. Die kogel vloog door de steeg en had de agenten kunnen raken. Daarom vindt ze een poging tot doodslag bewijsbaar, net als het bezit van twee wapens en een aantal kogels.

Agenten zijn getraumatiseerd

Beide agenten zijn getraumatiseerd geraakt door wat hen is overkomen. Beiden eisen 4000 euro schadevergoeding. Volgens de advocaat van de schutter kan hij alleen worden veroordeeld voor een bedreiging en zou hij maximaal anderhalf jaar cel moeten krijgen. Wel zou hij volgens haar ook hulp moeten krijgen, omdat hij veel problemen heeft.

De uitspraak is op 15 december.

Lees ook:

- Schutter Paterswolde: 'Ik had daar geen politieagenten verwacht'

- Buurt geschrokken na schietpartij Paterswolde: 'Er lagen kogels naast mijn auto'