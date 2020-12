Lycurgus maakt bestuur compleet met drie nieuwe leden

Dorreboom is de nieuwe penningmeester, De Graaf is secretaris en Hollewand is binnen het bestuur verantwoordelijk voor marketing en partnerships.

De drie nieuwe leden

Dorreboom is werkzaam als accountant in Groningen en heeft een volleybal verleden bij Doles in Harkstede. De Graaf is actief in politiek bestuurlijke organisaties in het noorden van Nederland. Ze was in het verleden speelster van Lycurgus. Hollewand is werkzaam in de marketing en communicatie.

Vijf leden

Het bestuur van de Stichting Topvolleybal Groningen (STG), waaronder de leiding van de volleybalclub formeel valt, telt nu vijf leden. Arie Wink is sinds 1 mei 2019 voorzitter en Abe Meininger is sinds afgelopen zomer verantwoordelijk voor de technische zaken.

Afscheid

De club neemt hiermee afscheid van Geert van der Schuur (interim-penningmeester), Tonnie de Jonge (interim-commercie) en Rianne Folkerts (personele zaken).

