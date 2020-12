Mondkapjesplicht: bezoekers van overdekt winkelcentrum in Leek vinden het prima

Rond het middaguur is het rustig in De Liekeblom. De bezoekers die er wel zijn dragen allemaal een mondkapje. Martine Alessi uit Nietap draagt een zwart mondkapje met het Ajax-logo. 'Ik heb er geen moeite mee. Het is zo als het is. Als het bijdraagt aan onze gezondheid dan hebben we er een nodig. Maar dan moet je wel een coole dragen. Ik zou ook wel een mondkapje van Herman Brood willen.'

'Plicht is geweldig'

Betty Groen werkt in de zorg en draagt daarom al sinds het beging van de coronacrisis een mondkapje. Ze vindt de plicht zelfs geweldig. 'Het is heel belangrijk om een mondkapje te dragen. In mijn werk zijn we er al helemaal aan gewend. Het enige nadeel is dat je soms een beetje benauwd of duizelig wordt. Dat komt doordat je je steeds je eigen adem inademt, maar dat neem ik voor lief.'

Het overdekte winkelcentrum in Leek (Foto: Jan Been/ RTV Noord)

'Draag hem zelfs bij het fietsen'

Wietse Linker uit Leek zegt dat hij al vanaf het begin van de coronapandemie een mondkapje draagt. 'Ik vind het een goed ding, ik draag hem zelfs bij het fietsen. Ik wil niet besmet raken en dan straks misschien in het UMCG liggen. Soms is het ergerlijk, maar dat neem ik op de koop toe.

Linker, die een bril draagt, heeft een manier gevonden om het beslaan van zijn bril te voorkomen: 'Ik heb een puntje op mijn neus gevonden en als ik hem daar draag dan beslaat ie niet.'

'Niemand weigert het'

Aron Meinds, bedrijfsleider van een telefoonwinkel in het centrum, draagt zelf ook een mondkapje. 'Als ik een bijdrage kan leveren om deze crisis in te tomen dan doe ik daar graag aan bij, hoewel het ik het geen pretje vind om een kapje te dragen.'

Wat gebeurt er als een klant binnenkomt zonder mondkapje: 'We vragen ze om het mondkapje op te zetten. Tot nu toe is er niemand geweest die dat heeft geweigerd.'

