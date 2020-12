Eén Groninger bij eerste veertig VVD-kandidaten voor Tweede Kamer

Roelien Kamminga is de hooggeplaatste Groninger op de kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij is de nummer 14 op de lijst.

Kamminga is geboren in Zuidbroek en studeerde Internationale Betrekkingen aan de RUG in Groningen. Ze werkt sinds 2005 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijkrelaties (BZK) in Den Haag. Sinds 1 september vorig jaar startte ze als Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief bij het ministerie. Kamminga was vorig jaar al namens de VVD kandidaat voor de Europese Verkiezingen.

Andere Groningers lager op de lijst

Plaats 14 is bij de VVD de afgelopen verkiezingen een verkiesbare plek gebleken. Voor de eerstvolgende Groninger op de lijst wordt het spannender: Marinus Tabak, de directeur van de RWE elektriciteitscentrale in Eemshaven, staat op plek 41.

Politiek-assistent van de staatssecretaris van Defensie en oud-raadslid in Groningen, Sabine Koebrugge, staat op plek 58.

In een eerdere versie van dit bericht werd gesteld dat Kamminga is geboren in Den Haag. Die fout is nu hersteld.

