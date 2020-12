Boerenorganisaties teleurgesteld over stikstofbesluit: 'Eerst vergunningen regelen'

Dat zeggen LTO Noord, Groninger Agrarisch Jongeren Kontakt, de Trekkerclubs Bedum, Niezijl en Westerwolde, Farmers Defense Force, de Nederlandse vakbond Pluimveehouders, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Groninger particulier grondbezit, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Agractie in een gezamenlijke verklaring.

Boeren vrezen voor chaos

Het probleem voor de boeren is dat er een duidelijke analyse van de sector in Groningen ontbreekt. In het verleden hoefden bijvoorbeeld kleinere familiebedrijven alleen een melding te doen van hun bedrijf. In veel gevallen moeten juist deze bedrijven een natuurvergunning aanvragen. Boeren vrezen ervoor dat, wanneer zij deze vergunning aanvragen terwijl het extern salderen al is opengesteld, dit tot chaos zal leiden in de sector.

'Het zal nog jaren duren voordat alle boeren zonder een geldige natuurbeschermingsvergunning zijn geholpen', zegt LTO Noord-bestuurder Wietse Duursma. 'Voor veel bedrijven is het dus niet goed geregeld, terwijl zij nu wel in een juridisch slechte positie worden gezet.'

Gevolgen voor toekomst boerenbedrijven

Het gaat bijvoorbeeld om een klein deel van de zogeheten PAS-melders. Dit zijn boeren die een melding hebben gedaan van hun bedrijf, waar ook een vergunning voor is afgegeven, maar waar door de stichting Mobility for Environment, de organisatie waar stikstofactivist Johan Vollenbroek mee actief is, bezwaar tegen maakt. Hoewel de provincie heeft aangekondigd niet te zullen handhaven, kan dit bezwaar gevolgen hebben voor de toekomst van deze boerenbedrijven.

Alsnog oplossing nodig

De partijen die zich gezamenlijk georganiseerd hebben pleiten ervoor dat de provincie alsnog met een oplossing komt om de Groningse boeren alsnog op korte termijn een vergunning te verlenen.

'Anders gaat dit te lang duren en dat zorgt voor veel onzekerheid onder de boeren. De gevolgen zijn enorm, geen financiering voor bijvoorbeeld plannen tot overname en verdere ontwikkeling van het bedrijf staat stil, waardoor er geen verdere stikstofreductie of verduurzaming plaats kan vinden’, stelt Duursma.

Vergunningverlening weer op gang brengen

De provincie Groningen wil van start met de Groninger Aanpak Stikstof (GRAS) en het extern salderen. Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil direct aan de slag met extern salderen, om boeren met een vergunning en de industrie de kans te geven verder te gaan met ondernemen. Nu zit de boel op slot, was het verweer van Staghouwer onlangs in een vergadering van Provinciale Staten. Bovendien ligt de bal voor het verlenen van vergunningen bij het ministerie van Landbouw.

'Wij hebben het ministerie een voorstel gedaan om de vergunningverlening in Groningen weer op gang te brengen', zegt Staghouwer. 'Dat voorstel behelst dat we ruimte proberen te krijgen door stikstofruimte op te kopen, zodat PAS-melders en niet-melders ruimte krijgen voor een vergunning.'

Provincie gaat niet handhaven

Voor de kleine groep van achttien boeren die tussen wal en schip dreigen te vallen, is de provincie niet voornemens te gaan handhaven. 'Maar als de rechter ons dwingt moeten we. Alleen, wij achten de kans zeer klein dat een rechter zegt dat de boel weer op slot moet.'

