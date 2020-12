Chrissy en Carmen organiseren kniepertjes-actie voor familie Nobbe

De vriendinnen Chrissy en Carmen hebben een kniepertjes-actie georganiseerd voor de familie Nobbe uit Wedde, die in de nacht van zaterdag 21 november hun 12-jarige dochter Quincy verloor bij een woningbrand.

Zelf kende ze Quincy niet zo heel erg goed, moet Chrissy bekennen, maar net als haar vriendin Carmen is ze goed bervriend met Kyan, de oudere broer van Quincy. 'En het idee dat ze omgekomen is bij een brand is heel heftig', zegt ze.

Hulp bieden en steun geven

Carmen beaamt dat. 'We wilden hulp bieden en steun geven', zegt ze. Maar hoe? Chrissy: 'Kniepertjes horen natuurlijk bij deze tijd van het jaar, vandaar.Laten we die gaan bakken, dacht we toen.'

Spannend, want geen van beiden hebben ze al eerder kniepertjes gebakken.

We hebben geen bepaald aantal kniepertjes dat we willen halen. Gewoon heel veel Chrissy Meijer

Ze zullen niet alleen zelf gaan bakken, maar hopen dat een hoop vrijwilligers ze zullen helpen. 'Daarom hebben we op social media ook een oproep gedaan', zegt Chrissy. 'Want zoveel kniepertjes bakken lukt ons natuurlijk niet.'

Hoeveel? 'We hebben geen vast aantal dat we willen halen, maar wel heel veel. We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen.' Geld dat rechtstreeks naar de getroffen familie Nobbe, en hun buren, zal gaan.

Gratis deeg van de bakker

De deeg wordt gratis beschikbaar gesteld door de vader van Chrissy, die een bakkerij heeft in Musselkanaal. Mensen die kniepertjes willen kopen. of willen helpen met bakken, kunnen een mailtje sturen naar KniepertjesActieNobbe.

