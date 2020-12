Permanent verblijf wethouder Borg op vakantiepark is rechtmatig, oordeelt gemeente

Aanleiding voor het onderzoek waren verschillende WOB-verzoeken. Onder bewoners van het vakantiepark was onrust ontstaan omdat per 1 juli volgend jaar een groot deel van de bewoners het park moet verlaten. Wethouder Borg hoeft dat niet omdat hij beschikt over een persoonsgebonden gedoogbeschikking.

Aan de regels gehouden

De aanvraag is volgens de gemeente tijdig ingediend door Borg en zijn partner. Dit gebeurde op 10 december 2010. Oorspronkelijk was er een omgevingsvergunning aangevraagd, maar dit werd omgezet naar een aanvraag voor een gedoogbeschikking. 'Dit is conform de geldende regels', zegt wethouder Jan Jakob Boersma. De gedoogbeschikking is afgegeven op 23 juni 2011.

'Beleid op juiste wijze toegepast'

De aanvragers voldeden volgens de gemeente ook aan alle voorwaarden voor de beschikking. Een van de voorwaarden was dat de aanvrager 65 jaar of ouder of met pensioen was. 'De heer Borg had geen regulier pensioen, maar hij had als ondernemer een pensioen-BV opgericht. Deze constructie is daarom namens het college gelijkgesteld aan een regulier pensioen', aldus Boersma. 'Het beleid is destijds op een juiste wijze toegepast.'

De gemeente heeft het onderzoek laten toetsen door advocatenkantoor Yspeert. Toen Borg de aanvraag deed was hij nog geen wethouder of raadslid in de gemeente.

