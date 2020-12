Ondernemingsraad Niemeyer houdt hoop: 'We leggen ons niet meteen bij sluiting neer'

De tabaksfabriek van BAT Niemeyer in Stad (Foto: Jos Schuurmans/FPS)

‘Wij zijn nog strijdbaar. En we hebben zeker hoop dat de fabriek openblijft.' Dat zegt voorzitter Robert Grutter van de ondernemingsraad van tabaksfabriek BAT Niemeyer in de stad Groningen.

Grutter reageert op het voorgenomen besluit van de directie van British American Tobacco (BAT) van maandag om de fabriek in 2022 na ruim tweehonderd jaar te sluiten. De directie wil verder reorganiseren en de productie overhevelen naar Hongarije en Duitsland.

Onderzoek over week of drie

‘Wij leggen ons er niet meteen bij neer. Er lopen nu een aantal onderzoeken naar het bedrijfsplan dat de directie rondom de sluiting van de fabriek heeft uitgewerkt. Aan de hand daarvan moeten wij een advies uitbrengen aan de directie.'

Een van die onderzoeken is van organisatie-adviesbureau Berenschot. Dat onderzoekt loopt nu en moet over een week of drie klaar zijn.

Hoop op alternatief plan

De OR-voorzitter ziet nog mogelijkheden om de fabriek open te houden. ‘Wij kijken naar een alternatief en kijken tegelijk goed naar de gevolgen van de sluiting voor bijvoorbeeld wat er gebeurt met het pensioen van de werknemers. Ik heb de eerste bevindingen van de onderzoeken gezien, waarbij een van de opties is dat de fabriek mogelijk open kan blijven.'

Wat die optie dan is, kan Grutter niet zeggen omdat hij geheimhoudingsplicht heeft.

Mokerslag

Ondertussen is het nieuws van de voorgenomen sluiting van de fabriek aangekomen als een mokerslag. ‘Er werd stevig gevloekt. Maar er is ook een sfeer van gelatenheid’, weet Grutter. ‘We hebben al meerdere reorganisaties achter de rug en eigenlijk zitten we er nu nog middenin en als dan gezegd wordt dat de fabriek dicht gaat, komt dat wel heel hard aan.’

De voorzitter van de ondernemingsraad, die zelf al twaalf jaar voor Niemeyer werkt, houdt hoop op een goede afloop. ‘Er zijn heel veel mensen die al tientallen jaren in het bedrijf zijn. Voor hen is dit allemaal heel moeilijk. Maar ik heb er nog geloof in.'

Wanneer er duidelijkheid komt voor de 185 werknemers en de tientallen personeelsleden die via werkvoorzieningsschap Iederz bij BAT Niemeyer werken, is nog onbekend.

