NAM wil gaspijp aanleggen tussen Warffum en Grijpskerk

De NAM wil in Warffum stoppen met het behandelen van opgepompt aardgas en wil een nieuwe pijp aanleggen om het gas op de NAM-locatie in Grijpskerk te bewerken. Dat bleek dinsdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag.

De raadsman van de NAM deelde mee dat de nieuwste vergunning voor de wijzigingen aan de wininstallatie voor het Warffumer gasveld ter inzage is gelegd.

Met die mededeling overviel de NAM zowel de Raad van State als een groot aantal Warffumers, die een rechtszaak tegen de vorige vergunning hadden aangespannen.

Productie verlagen of helemaal dichtdraaien

Met die vorige, zogenoemde revisievergunning wijzigde de NAM onder meer het dagelijkse productieplafond van twee naar één miljoen kuub gas per dag. Het overgrote deel van de inwoners van Warffum, het gemeentebestuur en Openluchtmuseum Het Hoogeland zijn fel gekant tegen het voortzetten van de gaswinning bij het dorp. Zij vinden dat de gaswinlocatie zo snel mogelijk dicht moet, om verdere bodemdaling en aardbevingen te voorkomen.

Volgens de NAM is de kans op aardbevingen door gaswinning bij Warffum gering, omdat het een klein gasveld betreft, dat los staat van het grote Groninger gasveld. Lang niet iedereen is daar overigens van overtuigd.

Is een Milieueffectonderzoek wel of niet nodig?

De NAM en minister Wiebes van Economische Zaken (EZK) zijn van mening dat er minimaal tot en met 2024 zo'n 365 miljoen kuub gas per jaar gewonnen kan worden. Eerder besliste de Groningse bestuursrechter dat het winnen van 1 miljoen kuub gas per dag in principe kan, maar dan moet er wel eerst een Milieueffectonderzoek (MER) komen. De NAM ziet dat niet zitten en ging om die reden bij de Raad in hoger beroep.

De Groningse rechter stelde eerder vast dat bij elke wijziging van een mijnbouwwerk een MER nodig is. De NAM en het ministerie van EZK zijn het daar niet mee eens. Die vinden een MER niet nodig als er minder gas gewonnen wordt dan voorheen. Dat is volgens de raadsman van de NAM alleen maar beter voor het milieu en omwonenden.

Rechter en staatsraad Nico Verheij nuanceerde dat: het wordt niet beter, het wordt hoogstens 'minder slecht'.

Als de Raad van State het eens is met de Groningse bestuursrechter, dan betekent dat volgens EZK en NAM dat er ook bij het afbouwen of zelfs afsluiten van een gas- of oliewinlocatie een kostbare en tijdrovende MER nodig is. Overigens geeft de NAM toe dat het gasbedrijf voor de allernieuwste - vandaag ter inzage gelegde - revisievergunning wel geheel vrijwillig een MER-onderzoek heeft gedaan.

Warffumers: stop helemaal met gaswinning bij ons dorp

Dit tot verbazing van tegenstanders en Warffumers Wim Munters en Erik de Graaf. Zij gaan die allernieuwste vergunning en MER-rapportage eerst goed bestuderen, alvorens ze beslissen of ze ook daar bezwaar tegen gaan maken. Zij hopen evenwel dat de Raad van State in ieder geval de voorlaatste vergunning van tafel veegt.

Volgens hen zijn alle vergunningen nog steeds gebaseerd op een stokoud winningsplan uit 2005. Dat winningsplan is sterk verouderd, maar is nog steeds geldig tot 2025. 'Wij willen dat de NAM gedwongen wordt een nieuw winningsplan op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de kennis en ervaringen met de bodemdalingen en aardbevingen van de afgelopen jaren. Nog beter is om helemaal te stoppen met gaswinnen', aldus woordvoerder Munters.

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak over de voorlaatste vergunning.

