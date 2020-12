Kijk terug: Wat heeft Economic Board Groningen in vijf jaar bereikt?

De Economic Board Groningen (EBG) bestaat vijf jaar en vindt dat een mooi moment om te laten zien wat de organisatie heeft gepresteerd. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst die vanavond live te volgen was via de website van RTV Noord.

Presentator is de Groningse Janine Abbring, inmiddels vooral bekend als interviewer in het VPRO tv-programma Zomergasten.

Steun in de rug voor bevingsgebied

Economic Board Groningen begon in 2015 om het bevingsgebied een duw in de rug te geven. Met bijna 100 miljoen euro op zak investeerde de EBG in bedrijven en projecten. In de uitzending komt aan bod wat er met dat geld is bereikt en welke plannen EBG nu heeft, want EBG gaat verder in een nieuwe periode.

De uitzending waarin bekende Groningers, inwoners, ondernemers en politici aan het woord komen duurt een uur en is hieronder terug te kijken. Of kijk via deze link.

