Provinciale coronamiljoenen moeten bedrijven en organisaties door de crisis helpen

Het lijkt misschien niet zoveel vergeleken met de miljarden die het Rijk in de economie pompt, maar een ondernemer kan met geld uit het fonds de crisis door worden geholpen, vindt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA).

Op de plank

In totaal heeft de provincie voor de zomer 11,5 miljoen euro voor het fonds gereserveerd, waarvan 1,5 miljoen al gebruikt kon worden om te voldoen aan de anderhalvemetervoorschriften. Daarvan is tot nu toe slechts drie ton gebruikt.

De rest van het geld bleef op de plank liggen, omdat de precieze bestemming nog niet duidelijk was. Dat is nu wel het geval: acht miljoen is nu beschikbaar en de overige twee miljoen blijft op de plank liggen om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Adviesloket voor ondernemers

Een van de belangrijkste onderdelen van het coronafonds is een adviesloket voor ondernemers. De roep daarom was enorm, aldus Rijzebol. De provincie Groningen gaat dat loket nu inrichten naar Fries voorbeeld, waar het goed lijkt te werken.

‘Wij zijn heel blij met het loket voor ondernemers’, zegt regiomanager Mirjam Kramer van VNO-NCW MKB-Noord. Het is volgens haar in deze coronacrisis erg belangrijk om ondernemers te helpen met het aanvragen van regelingen. Kramer: ‘Wij stuurden ondernemers nog wel eens stiekem door naar Friesland, waar ze zo’n loket hebben. Dat hoeft nu niet meer.’

‘Toerisme en recreatie is daarnaast ook een belangrijke sector in onze regio’, aldus Kramer. ‘Het is mooi dat we die nu ook gaan steunen en een goede impuls gaan geven voor de toekomst.’

Maritiem miljoen

Vanuit het provinciale coronafonds gaat er ook een miljoen euro naar de maritieme sector in Groningen. Het geld moet de scheepsbouw helpen om de robotisering verder te ontwikkelen.

‘Dit is een sector waarin zo’n dertienduizend mensen werkzaam zijn’, aldus Rijzebol. ‘Ze werken nu nog bestaande orders af, maar nieuwe orders blijven uit.’ Het gevaar dreigt dat het werk verplaatst wordt naar landen met lagere lonen, zoals in Azië. ‘Dat willen we voorkomen.’

Topman Egbert Vuursteen van rederij Wagenborg is blij met het miljoen voor de sector. ‘Deze sector zit in een transitiefase. We moeten verduurzamen, vergroenen en robotiseren.’ Het miljoen vanuit het coronafonds gaat daarin volgens hem een dankbare rol vervullen.

Cultuur en scholing

Van de in totaal acht miljoen uit het fonds is twee miljoen euro voor de culturele sector en vrijetijdsbedrijven, omdat die volgens de provincie zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Een concreet plan moet nog worden uitgewerkt, maar met een speciale subsidie voor het mkb kunnen organisaties en bedrijven ook nu al een bijdrage aanvragen.

Het fonds moet bedrijven ook helpen te investeren in scholing van medewerkers of mensen die omgeschoold willen worden, omdat ze door de coronacrisis werkloos zijn geraakt. Bedrijven kunnen ook een subsidie aanvragen waarmee ze stageplekken kunnen creëren, want daar is door de coronacrisis ook een groot tekort aan ontstaan.

