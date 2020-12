Tumult over concert in theatercafé De Klinker; gemeente legt voorstelling stil

Theater De Klinker in Winschoten (Foto: RTV Noord)

De Klinker in Winschoten heeft tegen de coronamaatregelen in een concert georganiseerd. Het cultuurhuis organiseert jazzconcerten om ‘op een unieke manier je lunchpauze’ door te brengen.

Het eerste concert was dinsdagmiddag in Koperen Kees. Dat is het theatercafé van De Klinker waarvoor een horeca-vergunning geldt. Dat terwijl alle horecazaken hun deuren gesloten moeten houden. De gemeente Oldambt heeft daarom het concert stilgelegd.

Ook wordt geadverteerd dat mensen gewoon hun lunch mogen nuttigen. De Klinker: ‘Bezoekers mogen hun lunch meenemen en opeten tijdens het concert.’ Maar dat is volgens interim-directeur Robert Bangma een foutje.

Horecavergunning is een probleem

Cultuurhuis De Klinker zoekt naar oplossingen om mensen toch naar het theater te laten komen. Een van die ideeën: het organiseren van jazzconcerten. Een saxofonist, contrabassist en een pianist zorgen voor de muzikale klanken.

Klinkt gezellig, maar De Klinker heeft, net als de rest van Nederland, te maken met strenge regels. Sinds vandaag geldt de noodwet. Daarin staat dat alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten voor publiek. En dat is een probleem, want volgens de gemeente geldt voor bijna alle ruimtes in De Klinker een horecavergunning.

Zowel voor het theatercafé en de kleine zaal als voor de foyer en het podium van de grote zaal. In geen van die ruimtes mag iets georganiseerd worden. De enige ruimtes die wél gebruikt mogen worden, zijn de bibliotheek en de muziekschool.

Gemeente legt stil

Bangma interpreteerde de wet anders dan de gemeente. De interim-directeur: ‘Er is wat verwarring ontstaan over het concert. De bar was gewoon dicht, wat het naar mijn mening een reguliere voorstellingsruimte maakt. De boa’s zeiden dat het niet mocht, ik denk dat dat wel mag.’

De handhavers van de gemeente hebben het concert stilgelegd. Tussen het begin van het concert en het einde hebben bezoekers overigens geen gebruik gemaakt van het aanbod om hun lunch op te eten.

Bangma: ‘Staat op de website dat dat mocht? Dat hoort daar niet te staan. Wij hebben al bij de deur duidelijk gemaakt dat het absoluut verboden is om iets te nuttigen.’

Ondernemers boos

Ondertussen was het kwaad al geschied. Meerdere ondernemers in Winschoten voelen onrecht en politieke partij VCP klom in de pen om vragen aan het college te stellen.

Ondernemer Kamilla Kulka van kleding- en eetwinkel House of Sodom: ‘Dit is niet te geloven! Wij en de rest van onze collega’s in de horeca moeten onze deuren dicht houden voor consumptie en bij de Klinker mag dat wel. Kan iemand mij dat uitleggen!’

Ook Arjan Kenter, eigenaar van twee horecazaken, en Luurt Duursema, bijna twintig jaar horecaondernemer in Winschoten, reageren geïrriteerd. De ondernemers: ‘Dit mag absoluut niet. De Klinker heeft al vaker de randjes van de wet opgezocht en doet dat nu weer. Dat lijkt mij niet de bedoeling.’

Hoe verder?

Op dit moment zorgt de horecavergunning ervoor dat er niks georganiseerd mag worden in De Klinker. Dat kan veranderen. De gemeente adviseert Bangma om de horecavergunning tijdelijk in te trekken.

Gaat hij daarin mee, dan mag hij morgen weer een jazzconcert organiseren. Nog steeds niet in theatercafé Koperen Kees, maar wel in een van de theaterzalen.

