Al meer dan 35.000 stemmen op de Grunneger 1000

Maar daar kunnen nog heel veel meer stemmen bij, vindt de dj, één van de presentatoren van de lijst. 'Want hoe meer stemmen, hoe mooier de lijst wordt.'

'Trots van Grunn straalt er vanaf'

Bats heeft wel gehoord dat sommige mensen de Grunneger 1000 als een soort Top 2000 zien. 'Maar laat ik die mensen even uit de droom helpen', zegt hij, 'want dat is niet zo. Er staat namelijk heel veel Gronings in onze lijst. De trots van Grunn straalt van de lijst af.'

Het hoogste niet-Groningse nummer? 'Satisfaction van The Rolling Stones', weet Bats. 'Heeft vast te maken met de tentoonstelling Unzipped in het Groninger Museum.' Bats constateert overigens dat de Beatles het in de lijst wat moeten afleggen tegen de Stones.

Niet perse Gronings

De nummers hoeven niet perse Gronings te zijn, of door een Groninger gemaakt. Bats: 'Doe Maar staat er ook in, net als Meat Loaf en The Police. Maar natuurlijk ontbreekt ook Ede Staal niet.'

Je hoort de Grunneger 1000 vanaf Eerste Kerstdag tot en met oudejaarsdag 2020 op Radio Noord. Stemmen kan hier, en kan nog tot en met 5 december.

Lees ook:

- Stem voor de Grunneger 1000: wat zijn jouw favoriete nummers?