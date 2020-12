De Onlanderij moet uitgroeien tot 'poort van De Onlanden'

De Onlanderij herbergt op dit moment al een speeltuin en restaurant. Ook is de koeienstal te bezoeken. Met het geld van de provincie wil Natuurmonumenten onder meer een kijkboerderij en een informatiecentrum inrichten.

'Een goede entree is nodig'

'Fantastisch hè? De Onlanden zijn populair bij de mensen, maar die hebben wel een goede entree nodig om binnen te komen en die is er nu nog niet', zegt boswachter Bart Zwiers.

'We hebben de afgelopen jaren een beetje aangerommeld, de mensen komen ook wel. Maar we willen dolgraag een goede entree maken. De provincie Drenthe vindt dat een goed idee.'

Wat is een goede entree?

Zo'n entree moet volgens Zwiers aan een aantal voorwaarden voldoen: 'Dat je mensen er netjes kan ontvangen, dat ze informatie kunnen krijgen, maar ook een kop cappuccino. En dat de boswachter te bereiken is in zijn kantoor. Maar ook dat je je fiets hier kunt opladen. En dat de kinderen hier kunnen spelen in de speelnatuur.'

Ravotten in de natuur

Het bord daarvoor staat er al, al is het project nog niet echt uitgevoerd. 'Ik kon eigenlijk niet wachten, dus we hebben alvast een weiland opengesteld met wat boomstammen erin. Dat vinden de kinderen nu al fantastisch. Gewoon lekker ravotten in de natuur. Als je dat doet, leer je het waarderen en kom je er later ook voor op.'

'Er is al een compleet uitgeschreven plan voor, maar financieel zijn we er nog niet. We hebben geld nodig van de gemeenten en ook toestemming om het te mogen doen, een vergunning, Daarom is het fantastisch dat we nu eigenlijk een duwtje in de rug krijgen van de provincie Drenthe.'

Lees ook:

- Groninger Landschap hoopt dat zeearenden Leekstermeer derde keer wél broeden