Schuiling: Corona-uitbraak azc Delfzijl leidde tot ‘bijzonder onwenselijke’ situatie

De raad had Schuiling om tekst en uitleg gevraagd over de gebeurtenissen in augustus dit jaar, toen een uitbraak van het coronavirus in het azc in Delfzijl niet meer onder controle bleek.

Opvang in azc Musselkanaal

Op aandringen van de GGD besloot Schuiling dat er ingegrepen moest worden. Hij vroeg burgemeester Yvonne van Mastrigt het azc in Musselkanaal – dat binnenkort weer in gebruik zou worden genomen - eerder open te stellen voor de tijdelijke opvang van de (besmette) asielzoekers uit Delfzijl.

Na raadpleging van haar wethouders en de voorzitters van de raadspartijen ging Van Mastrigt daar onder voorwaarden mee akkoord. Schuiling toonde zich dinsdagavond tegenover de Knoalster raad erkentelijk voor de medewerking.

De gebeurtenissen volgens Schuiling op een rij

Op zaterdag 22 augustus worden vijftig asielzoekers uit het asielzoekerscentrum (azc) in Delfzijl overgeplaatst naar Musselkanaal. Ze blijken besmet met het coronavirus of leven met een besmette medebewoner.

In Musselkanaal mogen de bewoners het terrein niet af. Ook wordt toegezegd dat er hekken om het complex geplaatst worden, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. Een deel is nog niet afgezet. De fout wordt overigens snel hersteld.

Uit de uitleg van Schuiling blijkt dat op de dag vóór de overplaatsing binnen de veiligheidsregio uitgebreid is gesproken over de uitwijkmogelijkheid naar Musselkanaal. ’s Avonds wordt besloten de volgende dag het plan verder uit te werken.

Toen bleek dat het aantal besmettingen op het azc in Delfzijl 28 was en de situatie daar bijzonder onwenselijk was Koen Schuiling - voorzitter veiligheidsregio

Rond negen uur ’s ochtends komen het bestuur en hoge ambtenaren van de veiligheidsregio weer bij elkaar. De situatie in Delfzijl loopt inmiddels uit de hand, aldus Schuiling:

'Toen bleek dat het aantal besmettingen op het azc in Delfzijl 28 was en de situatie daar bijzonder onwenselijk was.' De directeur van de GGD gaf toen aan dat er gehandeld moest worden. 'Ter plekke wordt besloten om contact te leggen met de burgemeester (van Stadskanaal, redactie) en het COA om te kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren.'

Vervolgens gaat een aantal scenario's over tafel: 'Alles afwegende bleek dat het veruit het beste is om Stadskanaal te verzoeken om medewerking te verlenen aan de opvang van de mensen', aldus de voorzitter van de veiligheidsregio. Diezelfde dag worden de bewoners overgeplaatst.

Het quarantainehotel van het COA in Haren (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Extra reservecapaciteit is de belangrijkste les

De raadsleden van Stadskanaal horen het verhaal achter hun laptop aan. Raadslid Theo Klinkhamer (PvdA) vraagt zich af wat de veiligheidsregio heeft geleerd van de situatie. 'Wat mij betreft is de belangrijkste les dat het COA reservecapaciteit heeft om snel te kunnen handelen, zodat je binnen een paar uur de situatie kan normaliseren', concludeert Schuiling.

Inmiddels is die reservecapaciteit er: sinds een aantal weken beschikt het COA over 'quarantainehotel' in Haren. Daar kunnen maximaal honderd asielzoekers verblijven als zij in quarantaine moeten. Ook zegt de Schuiling dat er nog andere gesprekken lopen zodat er snel opgeschaald kan worden indien dat nodig is.

Raadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken) vraagt zich af of de veiligheidsregio en het COA er klaar voor zijn als een dergelijke uitbraak zich nogmaals voordoet. 'Op dit moment denk ik dat we een heel eind komen als zich weer wat voordoet', is het antwoord van Schuiling.

