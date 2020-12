Boer uit Spijk vreest ongelukken door hoogspanningsmasten op zijn grond

TenneT bouwt momenteel een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en de Eemshaven. De agrariër uit Spijk krijgt daarvoor drie 380 kV-masten op zijn grond.

Met één van de drie masten heeft de boer geen probleem, maar de twee anderen zouden wat hem betreft meer richting de sloot geplaatst moeten worden. 'Dan gebeuren er geen ongelukken en is er niet voor tonnen gewasschade de komende veertig jaar', zei de akkerbouwer dinsdag bij de Raad van State.

Wat als een laadbak de hoogspanningsmast raakt?

De masten zoals ze zijn gepland door TenneT vormen volgens de boer ook een gevaar voor zijn landbouwmachines. 'Als een spuitarm of een laadbak per ongeluk omhoog blijft staan, dan kan er zomaar een ongeluk gebeuren.' Hij wil er niet de schuld van krijgen als na een botsing met een mast het hele 380 kV-tracé buiten gebruik raakt. 'Een enorm risico, want deze schade is onverzekerbaar', zegt zijn raadsman P. de Goede.

Hogere masten zijn zes ton duurder

TenneT wil de masten niet verplaatsen omdat de maximaal toelaatbare afstand tussen de 380 kV-masten dan wordt overschreden. Hogere masten zijn een oplossing, maar die kosten 300.000 euro per stuk meer, zei een woordvoerster van de netbeheerder. Omdat het om twee masten gaat zouden de meerkosten 600.000 euro bedragen. Afgezet tegen de landbouwschade die de akkerbouwer in veertig jaar oploopt is het verschil maar enkele honderden euro’s per jaar, aldus de netbeheerder.

De Raad van State heeft in een eerder procedure al ingestemd met het tracébesluit voor de nieuwe 'energiesnelweg'. De bezwaren werden toen afgewezen.

