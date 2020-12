’Laten we in het Noorden nou een beetje onbegrensd gaan denken’

’Laten we in Noord-Nederland, in Groningen, nou een beetje onbegrensd gaan denken’, zei Schuiling dinsdagavond in een livestream van de Economic Board Groningen (EBG). Die organisatie vierde daarmee haar vijfjarig bestaan. Bekende Groningers als Bert Visscher hielden er een lofzang op de provincie en iemand als vergelijkingsondernemer Ben Woldring sprak over de kracht van Groningen.

‘Laten we kijken naar wat we zeker weten’, verklaarde Schuiling in gesprek met presentator Janine Abbring, de Groningse die haar carrière bij het Groninger Dagblad begon en nu vooral bekend is als interviewer in het VPRO-programma Zomergasten. In een paar grove pennenstreken schetste Schuiling zijn visie op wat Groningen met die zekerheden kan.

‘Er komt een windpark op de Noordzee, waterstof gaat groot worden, het klimaat verandert en we moeten boeren perspectief geven. Daar liggen enorme opgaven waar we mee bezig kunnen.’

'De beste campussen van Nederland bouwen'

Wanneer onderwijs, bedrijven en wetenschap erin slagen de schouders te zetten onder een gezamenlijke aanpak, kan dat Groningen de wind in de zeilen geven, meent Schuiling:

’Laten we samen met het Alfa College, het Noorderpoort en de andere scholen de beste campussen van Nederland bouwen, een grote techniekcampus in de stad, een voor de sport op Kardinge. Voor de wetenschap gaan we samen met Rabobank 500 miljoen investeren in het Zernike Science Park. Met ondersteuning van het UMCG en de universiteit is dat top of the bill.’

Wat Schuiling betreft ligt daar ook voor de Economic Board Groningen een belangrijke taak. De organisatie die in 2015 voor een periode van vijf jaar van start ging, mag een aantal extra jaren vastknopen aan de uitvoering van haar opdracht: de aardbevingsregio een economische impuls geven. ‘Ik ben erg blij met het doorgaan van EBG. De organisatie heeft haar bestaansrecht bewezen, daar moeten we dus zuinig op zijn.’

Economic Board Groningen-voorzitter Emme Groot stopt (Foto: Economic Board Groningen)

Voorzitter Emme Groot stopt ermee

In de voorbije vijf jaar heeft EBG 97,5 miljoen euro kunnen besteden aan investeringen in bedrijven, leningen aan ondernemers, adviestrajecten en programma’s voor digitalisering op scholen.

De EBG becijfert dat het ruim duizend banen heeft opgeleverd, bijna 400 banen heeft behouden en voor 257 miljoen euro aan investeringen heeft uitgelokt. EBG-voorzitter Emme Groot gebruikte de uitzending om bekend te maken dat hij na vijf jaar zijn functie neerlegt.

Behoefte aan ondersteuning blijft

EBG-bestuurder Akke Groenewoud maakte duidelijk dat de taak van EBG verre van voltooid is. ‘De behoefte aan ondersteuning van het mkb in de regio is groot’, zei ze. ‘De rol van bedrijvendokter en buitenboordmotor die je af en toe aanzet wil EBG blijven vervullen.’

Bovendien kan het zelfbewustzijn van de regio ook nog wel een treetje hoger, vindt Groenewoud. ‘Zonder het te merken heeft heel Nederland een groot deel van de welvaart aan Groningen te danken.’

Op het vlak van digitalisering kunnen zowel bedrijven als scholen en gemeenten nog wel een stap zetten, stelt Groenewoud. En ook een sector als het toerisme in Noord-Groningen verdient volgens haar absoluut extra steun. ‘De verkiezing van Winsum tot mooiste dorp van het land inspireert, maar de sector kan echt meer banen en continuïteit van bedrijven realiseren.’

Werken aan 5G, drones en stikstofprobleem

Waar EBG stevig op in blijft zetten is innovatie. ‘We kunnen sectoren als de landbouw en de zorg de volgende eeuw inbrengen door innovaties op allerlei fronten te ontwikkelen. We doen experimenten met snelle 5G-verbindingen die boeren en zorginstellingen inspireren. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we met drones de kwaliteit van grond nauwkeurig in beeld kunnen brengen zodat heel secuur kunstmest gestrooid kan worden, wat bijdraagt aan oplossing van het stikstofprobleem.’

Groenewoud: ’We zijn er niet om beleidsnotities te maken. We willen kijken naar wat we samen met de ondernemer kunnen dóen’.

