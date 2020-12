Lopend Vuur: Zodra het kan laat ik me vaccineren

Als het een beetje meezit, worden rond 4 januari de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen het coronavirus. Coronaminister Hugo de Jonge liet dat gisteren weten.

'Het vaccin is binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase', zegt De Jonge bij de NOS. 'Het is nu aan het Europese Medicijnagentschap EMA om zorgvuldig te werk te gaan. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt.'

De strategie is dat zorgmedewerkers, kwetsbaren en ouderen als eerste aan de beurt komen. Hoe dat precies ingedeeld gaat worden, wordt later duidelijk. Het duurt overigens nog wel even voordat heel Nederland gevaccineerd kan worden. Dat heeft te maken met het aantal vaccins dat beschikbaar komt. Kritiek is er inmiddels ook, omdat het plan voor het vaccineren nog lang niet klaar zou zijn.

