Raadslid Midden-Groningen stopt vanwege liefdesrelatie

Hans Haze stopt per 17 december. 'In de afgelopen periode is gebleken dat hij en de griffier van de gemeenteraad meer dan vriendschappelijke gevoelens voor elkaar hebben. Vanuit het perspectief van integriteit heeft hij daarom de conclusie getrokken dat hij moet stoppen als raadslid voor de raad van Midden-Groningen', zegt fractievoorzitter Markus Ploeger van GemeenteBelangen Midden-Groningen.

Werkdruk

Ook de werkdruk speelt mee. Haze werkt als zelfstandig financieel adviseur en is naast raadslid ook lid van Provinciale Staten (Groninger Belang). Haze dacht al langer na over het idee om politiek een stap terug te doen. 'Natuurlijk vind ik het jammer. GemeenteBelangen is toch een beetje mijn kindje. Maar het is zoals het is. Op een gegeven moment moet je keuzes maken', zegt Haze.

Grondlegger GemeenteBelangen

Haze was de initiatiefnemer voor de vorming van GemeenteBelangen, die vanuit de lokale partijen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde is gevormd. Met het stoppen van Haze als raadslid en voormalig fractievoorzitter verdwijnt ook de grondlegger van GemeenteBelangen van het politieke toneel. Hij blijft wel provinciaal Statenlid voor Groninger Belang.

'Met Hans Haze verliezen we een bekwaam en flamboyant raadslid. Een aderlating voor de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen', zegt Ploeger.

Het bestuur en de fractie starten binnenkort gesprekken voor zijn opvolging.