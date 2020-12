Vlaggen in Wedde halfstok bij uitvaart omgekomen meisje (12)

'Al ver buiten Wedde hangen de vlaggen halfstok', ziet verslaggever Elwin Baas. 'Ook op landweggetjes en in Vriescheloo. Het is in het dorp angstvallig stil op straat. Ik sprak net een man die bezig was zijn vlag ook op te hangen. Hij vertelde me dat het onwerkelijk was en een litteken voor het dorp.'

Bij de afgebrande woning liggen onder meer kaarten en bloemen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Voor het afgebrande huis liggen tal van bloemen, kaartjes en kaarsen. 'Dit moet ongelooflijk veel impact hebben, op de familie en nabestaanden, maar ook op het dorp', zegt Baas.

Onderzoek naar de brand gesloten

De brand in de woning aan de Lageweg in Wedde woedde in de nacht van zaterdag 21 november. Het kostte het meisje haar leven, haar vader raakte zwaargewond. Uit onderzoek van de politie bleek dat er geen sprake was van een misdrijf. Wat de brand wel heeft veroorzaakt, maakt de politie niet bekend.

