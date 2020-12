Oud zeer houdt PvdA buiten coalitie in Eemsdelta

Het gebrek aan vertrouwen tussen de grootste partij Lokaal Belang Eemsdelta (LBE) en de PvdA zou komen door slechte ervaringen uit het verleden, zeggen bronnen uit de havenstad en omgeving.

Zo vinden leden van LBE dat de PvdA de afgelopen jaren te fel oppositie heeft gevoerd rond de tekorten bij Werkplein Fivelingo. Ook wordt het de sociaaldemocraten aangerekend dat Loppersum Vooruit (opgegaan in LBE) niet in de coalitie mocht komen, terwijl de lokalen bij de verkiezingen in 2018 de grootsten werden.

Daardoor gaan de onderhandelingen nu verder tussen LBE, ChristenUnie, VVD en CDA. En dus zonder de PvdA.

Felle oppositie

De chemie ontbreekt vooral tussen PvdA-raadslid Joop van der Lei uit Appingedam en LBE-lijsttrekker Annalies Usmany. Zijn partij weigerde vorig jaar samen met D66 akkoord te gaan met de begroting van Werkplein Fivelingo, waar Usmany als wethouder bestuurder van is. Volgens Van der Lei 'kraakte de begroting aan alle kanten'.

Het PvdA-raadslid zei een halfjaar later zelfs dat hij zich afvraagt of Usmany en de andere bestuurders wel in staat zijn om de problemen op te lossen. Usmany reageerde fel en liet weten dat de problemen al eerder zijn veroorzaakt, doordat het kabinet PvdA-VVD in 2015 besloot de sociale werkplaatsen af te breken.

Terwijl de partijen in Eemsdelta de week na de verkiezingen op gesprek komen bij informateur Anno Wietze Hiemstra, neemt de PvdA een besluit over de nieuwe fractievoorzitter. De partij kiest niet voor nummer twee op de lijst Janny Volmer uit Delfzijl, maar voor de nummer drie: Joop van der Lei, degene die te weinig vertrouwen heeft van de LBE-partijleider.

Geen coalitie met Loppersum Vooruit

Ook in Loppersum zit bij een aantal leden van Lokaal Belang oud zeer. Zo werd Loppersum Vooruit (later opgegaan in LBE) bij de verkiezingen in 2018 de grootste partij, maar de lokalen kwamen daar niet in de coalitie.

Loppersum Vooruit stelde informateur Harald Bouman aan, toen nog wethouder namens Gemeentebelangen in Eemsmond. Die concludeerde dat er gezien de 'persoonlijke en politieke ervaringen uit het verleden te weinig vertrouwen is om Loppersum Vooruit bij een coalitie te betrekken'. Daarom bleven de landelijke partijen PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie er - net als de periode daarvoor - aan het roer.

Dat is het tweede argument om de PvdA nu buiten de deur te houden.

Schollema: 'Er wordt naar redenen gezocht'

PvdA-lijsttrekker Bé Schollema vindt beide argumenten niet sterk. Volgens Schollema is er in alledrie de raden 'stevig gesproken' over de tekorten bij Fivelingo, niet alleen door Van der Lei. 'Als dat zo belangrijk was, had dat in het gesprek met informateur Hiemstra op tafel gemoeten. Maar daarin is dat niet benoemd.'

De verkiezingen hebben er dan niet toe gedaan. Dat zou electoraal niet verstandig zijn Bé Schollema - PvdA-lijsttrekker

Ook de kwestie rond Loppersum Vooruit ligt volgens Schollema genuanceerder. Zo bleek er bij alle landelijke partijen onvoldoende vertrouwen te zijn in een collegedeelname van de lokale partij. 'Op basis van een advies van hun eigen informateur is mij als tweede partij opgedragen om een coalitie te vormen zonder Loppersum Vooruit.'

Schollema zegt het gevoel te krijgen dat er wordt gezocht naar redenen om niet met zijn partij samen te werken. 'Er bereiken mij signalen dat men in Delfzijl tegen elkaar heeft gezegd op dezelfde voet door te willen gaan. De verkiezingen hebben er dan niet toe gedaan. Dat zou electoraal niet verstandig zijn.'

Geen nadere reactie LBE

Usmany laat in een reactie weten geen nadere uitspraken te willen doen over de coalitievorming. Zij houdt zich, net als desgevraagd informateur Hiemstra, vast aan het persbericht van afgelopen vrijdag. Daarin staat dat er binnen een coalitie met LBE, ChristenUnie, VVD en CDA sprake is van chemie tussen de fracties en vertrouwen in een stabiel bestuur de komende periode.

De partijen koersen op een akkoord voor de kerstvakantie. Als hen dat lukt, is de PvdA met vijf zetels de grootste oppositiepartij. Schollema wordt geen fractievoorzitter, ook nu hij geen wethouder wordt: 'Ik wil de nieuwe fractie op gang helpen als raadslid. In de tussentijd ga ik mij oriënteren op iets anders. Dat is niet per se binnen de politiek.'

Burgemeester?

Daarmee verliest Eemsdelta een onder de inwoners populaire bestuurder. Met 1.583 voorkeursstemmen is Schollema alleen al goed voor bijna drie zetels.

De Middelstummer zou deze periode nog terug kunnen keren in een andere bestuursrol, namelijk als kroonbenoemde burgemeester. Een ambt waar de familie Schollema - met vader Meindert - jarenlang ervaring mee heeft gehad.



