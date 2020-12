Fitnessen in de koeienstal: 'Anders had ik 150 klanten moeten missen'

‘Ik heb meer dan veertig groepslessen en omdat ik in verband met corona veel ruimte moet bieden, kon ik niet meer al mijn klanten bergen in de sportschool’, vertelt Berends.

Koeien eruit, sporters erin

Toen haar man in het voorjaar de laatste koeien uit de stal haalde om in de wei te zetten, ging bij Berends een lichtje branden. ‘En dus sporten we sinds 6 mei hier bij ons op het erf.’

Alle sporten waarbij je jezelf warm kunt houden, worden nu beoefend in de schuur (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Inmiddels wordt het kouder en staan de koeien weer op stal. ‘En dus hebben we de schuur ernaast opgeknapt. Ik heb een stuk plastic over de balken gehangen, zodat we semi buiten zitten. Het is een boerenschuur, dus er is ventilatie genoeg’, lacht Berends.

De koeien staan inmiddels weer op stal (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Pilates en yoga blijven in de verwarmde sportschool

Alle sporten waarbij je jezelf warm kunt houden, worden nu beoefend in de schuur. ‘We doen hier spinning, fitness en bodypump. Pilates en yoga doen we lekker in de warme ruimte aan de Hortuslaan.’

Voor Berends was het bittere noodzaak om haar erf om te bouwen tot sportschool. ‘Anders had ik een ruimte moeten huren. Of ik had 150 klanten moeten missen, want die sporten nu hier.’

