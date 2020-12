Wie weet meer over dit gevonden varkentje?

Een niet alledaags tafereel dinsdag in Grootegast. Daar liep een varkentje over straat. De grote vraag is: van wie is het dier?

'Wij werden gebeld door mensen die het varken op straat hadden gevonden. Ze wisten niet wat ze ermee aan moesten', vertelt centralist Yvette Niemeijer van Dierenambulance Westerkwartier.

'Het dier is niet gechipt en heeft geen oormerk met een uniek nummer. Helemaal niks. We weten niet waar-ie vandaan komt en hoe hij hier terechtgekomen is.'

Vervoersprobleem

De dierenambulance stuitte ter plekke op een probleem. Een vervoersprobleem wel te verstaan. 'Het varken moet naar een stal, maar je kunt 'm niet zomaar vervoeren. Het is een landbouwhuisdier en die moet je vervoeren in een trailer. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een gevonden koe, schaap of geit. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor.'

Gedumpt of ontsnapt?

Inmiddels is er een stal gevonden voor het varken, waarvan nog onduidelijk is of hij is gedumpt of ontsnapt. Yvette haar telefoontje staat ondertussen roodgloeiend. 'Maar de eigenaar heeft zich helaas nog niet gemeld.'

