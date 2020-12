Picknicktafel gestolen uit Appèlbergen: 'Dit is echt bruut' (update)

Verbazing alom bij boswachter Kees van Son. De ingegraven picknicktafel in natuurgebied Appèlbergen is gestolen.

'Ik liep de zandverstuiving op en zie het ineens: de picknicktafel is weg!", vertelt Van Son aan RTV Drenthe. 'Dat is echt bizar. Hij was een meter diep ingegraven, dus het moet een hele operatie geweest zijn.'

'Geen baldadige jongensstreek'

Van Son noemt het een goed georganiseerde misdaad. 'Je moet dit gedaan hebben met een auto met aanhangwagen én je moet maar weten hoe je daar komt: er ligt geen duidelijk pad naartoe.' Ook het terrein helpt niet mee. 'Alleen met een vierwielaandrijving lukt het. Het zal dus niet zomaar een baldadige jongensstreek zijn, maar echt gerichte diefstal.'

Duizend euro schade

'Er komt vast wel een bank terug, maar dat kan even duren. In die vier jaar hebben er wel duizenden mensen gezeten en er hebben kinderen bij gespeeld. Zo'n bank vertelt ook geschiedenis. Daarom vind ik het echt bruut dat hij gejat is. Het zijn ook hele dure banken, de schadepost is gauw duizend euro. Dat hebben wij ook niet zomaar.'

Huwelijksaanzoek

De picknicktafel werd vier jaar geleden geschonken door de Rotary Groningen Zuid. Ook het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft toen bijgedragen. Volgens Van Son heeft er tenminste één huwelijksaanzoek plaatsgevonden. Daarom ziet hij de tafel graag terugkeren. 'We kunnen wel wat liefde gebruiken in deze tijd.'

Teruggevonden

Niet lang na publicatie van dit bericht kreeg RTV Noord van een Oudejaarsvereniging uit de buurt van de Appèlbergen te horen dat de picknicktafel alweer gevonden is. De tafel is in goede staat en zal op 1 januari op de oorspronkelijke plek teruggeplaatst worden.

Het is nog onbekend wie de tafel heeft gestolen en waarom.

Dit bericht is aangevuld met het nieuws dat de pickniktafel terecht is en op 1 januari teruggeplaatst wordt