Grunneger 1000 passeert grens van 50.000 stemmen: 'Verbazingwekkend veel'

Stemmen kan alleen online en is nog mogelijk tot en met zaterdag 5 december via deze pagina.

Campagne voeren

Bats en Schreuder zagen in de eerste dagen nadat de stemweek geopend was, duidelijk dat sommige regionale artiesten actief campagne hadden gevoerd om een plekje in de Grunneger 1000 te verwerven. 'En daar gaven hun fans gretig gehoor aan', zegt Schreuder lachend. 'Toch merkten we gedurende de week dat de verhoudingen in de lijst zich aardig herstellen en komen de meest populaire nummers bovendrijven. Dat er tot dusver meer dan 50.000 keer is gestemd vind ik verbazingwekkend veel.'

De Grunneger 1000 is eerder een Alle 50 Goud XXL en daarmee uniek Rolf Schreuder - Met Eric Bats kartrekker van de Grunneger 1000

Regelmatig werd de Grunneger 1000 al vergeleken met de Top 2000, maar volgens Schreuder is de invloed van de regionale artiesten te groot om in één adem met de Top 2000 te worden genoemd. 'De Grunneger 1000 is eerder een Alle 50 Goud XXL en daarmee uniek. Onze doelgroep houdt duidelijk van streekhits', concludeert hij.

Prominente Groningers brengen stem uit

Gedurende de hele week laten prominente Groningers bij RTV Noord weten wat hun favoriete nummers zijn, van Bert Visscher tot TikTok Tammo en van Marcel Hensema tot Jan Henk de Groot. Ze hebben stuk voor stuk de meest uiteenlopende voorkeuren. Ook Lenie 't Hart dook in haar muziekverzameling om tot een gedegen stemlijstje te komen.

Voormalig zeehondenverzorgster Lenie 't Hart stemt ook op de Grunneger 1000 (Foto: Pauw)

'Koos du Plessis met As almal ver is, Moscow Calling met Gorky’s Park en Queen met It's A Beautiful Day heb ik allemaal genoteerd', zegt de voormalig zeehondenverzorgster. Vooral bij Queen heeft ze bijzondere herinneringen. Ik heb gitarist Brian May ooit zelfs nog mogen ontmoeten', zegt 't Hart trots.

Als ik Bob Heidema Rondje Grunnen hoor zingen, herken ik me in de vogel waarover hij zingt Lenie 't Hart

En niet alleen May. 't Hart prijst zich rijk dat ze door de jaren heen meer artiesten mocht ontmoeten. ‘De ontmoeting met Ede Staal was bijzonder, maar die met Bob Heidema ook. Als ik hem Rondje Grunnen hoor zingen, herken ik me in de vogel waarover hij zingt. Bij Alex Visserings Groanrepubliek herken ik me dan weer in die communist', legt ze uit.

Ook Bert Hadders en de Nozems met Beloofde Laand en De Dijk met Nergens goed voor krijgen een plekje in haar Grunneger 1000. 'Die zing ik geregeld mee', verklapt ze. 'Maar als ik echt maar één nummer mocht kiezen, ga ik voor Henk Lagerweij met De Waddenzee.'

Imca Marina scoorde in de jaren 60 diverse hits en haar bekendste werd een wereldhit: Eviva Espana, die ongetwijfeld de Grunneger 1000 haalt. Maar ze was niet de eerste die het nummer opnam

'Lijst samenstellen ongelooflijk moeilijk'

Zanger Martin Groenewold, die ook als eindredacteur en muziekjournalist bij Dagblad van het Noorden werkzaam is, moet zich nog buigen over zijn favoriete nummers. 'Zo’n lijst samenstellen is voor mij ongelooflijk moeilijk, het kan op elk moment van de dag weer een andere lijst worden', vertelt hij.

Of hij ook één van zijn eigen nummers inzendt? 'Ja, ik denk ik dat stiekem ook op mezelf stem. Eén nummer, maar welke dan hè? Daar denk ik nog even over na.’ Net als bij 't Hart, vindt ook Groenewold dat Queen niet in de lijst mag ontbreken. 'Niet zozeer Bohemian Rhapsody, al is dat wel een iconisch nummer.'

Internationaal gezien staan The Beatles altijd op één Martin Groenewold - Zanger en schrijver

'Internationaal gezien staan The Beatles altijd op één en wat mij betreft is In my life het mooiste Beatles-nummer ooit gemaakt. Elton John zou ik ook altijd in de lijst opnemen. I’m still standing vind ik vanuit mijn eigen jeugd een geweldig lied, ook vanwege de tekst', gaat hij verder.

Als de zanger en schrijver wat meer de Groningse kant opzoekt, komt hij onder meer uit bij Lex Koopman. 'Zijn nummer Genoadeloos is echt fantastisch. Als hij Engels zingt is het al mooi, maar in het Gronings komt het allemaal nóg dichterbij. Maar mijn absolute stemtip voor dit jaar is Kleintje van Eddy Koekkoek.'

De voorkant van de cd- en vinyl-hoes van Martin Groenewolds nummer 'Pantoffelheld Op Oorlogspad' (Foto: Martin Groenewold)

Oude kat

Die keuze moet hij even toelichten, want lang niet iedereen kent dat nummer. Maar Groenewold heeft een goede reden, zo blijkt.

'Ik woonde midden jaren 90 in hetzelfde huis als Eddy aan de Mauritsstraat in Groningen. Ik hoorde hem bijna altijd liedjes maken en Kleintje ging over zijn oude kat, die aan het eind van zijn leven was. Een prachtig nummer waar hij het Noord-Nederlands Liedjes Festival nog eens mee heeft gewonnen.'

'Peter Koelewijn zag als producer wel wat in dat nummer, heeft vervolgens twee zinnen veranderd en staat nu als mede-auteur te boek. Maar ik heb zelf mogen ervaren dat Eddy het nummer toch echt zelf gemaakt heeft.’

Op de Grunneger 1000 stemmen kan nog tot en met zaterdag 5 december

Lees ook:

- Al meer dan 35.000 stemmen op de Grunneger 1000

- Stem voor de Grunneger 1000: wat zijn jouw favoriete nummers?