Provincies gaan lobby optuigen voor slechte financiële positie gemeenten

Dat is de uitkomst van een Interprovinciaal Overleg (IPO) over dit onderwerp. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) was namens de provincie Groningen aanwezig bij dit overleg. Uitkomst is dat de provincies samen een analyse richting het kabinet verzenden waarin ze laten zien waar de pijnpunten zitten voor veel gemeenten.

‘Daar is afgesproken dat de provincies een gezamenlijke beschouwing voor het verhaal achter de cijfers gaan maken’, zegt Rijzebol. ‘Dit wordt dan in groter verband besproken.’

'Geen regie, wel een rol'

De mededeling van Rijzebol komt aan het einde van een debat, waarin de gedeputeerde eerst niet zo happig is op een lobby vanaf provinciezijde. Rijzebol vindt dat de gemeenten zelf aan zet zijn en dat Statenleden hun landelijke partijgenoten in Den Haag moeten blijven bestoken. ‘De regie voor de lobby ligt niet bij de gedeputeerde’, stelt hij. ‘Ik kan wél een rol spelen.’

Juist in een sociaal zwakker gebied zijn voorzieningen van groter belang Nadja Siersema - Statenlid GroenLinks

Praktisch alle partijen in Provinciale Staten hebben namelijk het signaal gekregen dat veel gemeenten in onze provincie het financieel moeilijk hebben. ‘Er zijn verschillende knelpunten’, zegt commissielid Jacob Boonstra (CDA). ‘Zoals het sociaal domein, waar veel gemeenten financiële tekorten hebben. Wij vinden dit hét moment dat er een grote gezamenlijke lobby komt.’ Hij krijgt bijval van praktisch alle fracties.

Nood aan de man

‘Als inwoner van ‘Knoal’ sta ik gelukkig niet alleen’, zegt Nadja Siersema (GroenLinks). ‘Sinds 2008 is de positie van de gemeente Stadskanaal verzwakt. Daarna kwam de decentralisatie eroverheen. Keer op keer is duidelijk gemaakt dat de nood aan de man is.'

'Juist in een sociaal zwakker gebied zijn voorzieningen van groter belang. Hier wordt namelijk meer beroep op gedaan. Die voorzieningen staan onder druk. Verhogen van de OZB is niet de oplossing, want blijven we dan niet in een negatief spiraal waardoor de kosten op langere termijn nog eens verhoogd worden?’

'Meer doen'

VVD-Statenlid Nico Bakker sluit zich aan bij de woorden van gedeputeerde Rijzebol. Hij stelt dat de noordelijke VVD-afdelingen amendementen zullen indienen op het partijcongres om de financiële positie van gemeenten in het verkiezingsprogramma van de VVD te krijgen. Hij krijgt kritiek van de SP, Partij voor het Noorden en Groninger Belang, die stellen dat Bakker los daarvan meer kan doen als deelgenoot van de grootste regeringspartij in Den Haag.



Lees ook:

- Zorgen om financiën Groninger gemeenten: 'De leefbaarheid staat stevig onder druk'

- Midden-Groningen moet bezuinigen: 'Maar met een lege portemonnee is dat niet makkelijk'

- Kaalslag dreigt in Stadskanaal door financieel tekort: 'Dit kan echt niet langer zo'