PostNL bereikt limiet in Groningen: maximaal vijftigduizend pakketjes per dag

Door corona is het een superdruk jaar voor de pakketbezorgers. PostNL heeft sinds de lockdown met veertig procent opgeschaald. In de drukke decemberdagen komt daar nog eens dertig procent bij.

'Ja, het is hier heel erg druk. Eigenlijk al een paar weken', zegt depotmanager Marja Wietsma van het sorteercentrum in Kolham. Normaal gesproken worden in het sorteercentrum veertigduizend pakketjes per dag gesorteerd. Vorige week waren dat er 53.000 en dat bleek te veel.

'De max is bereikt in dit sorteercentrum. We hebben alle hoeken en gaatjes wel benut. We doen ontzettend onze best, maar er zit wel een maximale capaciteit aan', aldus Wietsma.

Als een burgemeester roept dat we vooral online moeten bestellen, leidt dat gelijk tot heel veel extra pakjes Marja Wietsma, depotmanager van het sorteercentrum in Kolham

95 procent op tijd

PostNL gooit in deze drukke tijd ook op zondag het sorteercentrum open en zet landelijk duizend extra bezorgers in. Toch zal het voorkomen dat mensen soms iets langer op hun pakketje moeten wachten. '95 procent van de pakketjes komt gewoon op tijd, maar die vijf procent die dat niet redt, is nog steeds een heel groot aantal. Heel vervelend', aldus Wietsma.

Groot verschil met andere jaren is de grilligheid van de drukte. 'Als een burgemeester roept dat we vooral online moeten bestellen, omdat anders de winkelstraten te druk worden, leidt dat gelijk tot heel veel extra pakjes', zegt Wietsma. 'Het is daardoor onvoorspelbaarder. Dat maakt het lastig.'

Ik stap in, begin en ga in één rits door en zorg dat ik alles kwijt ben Postbezorger Rene Koers

'Ik ga in één rits door'

Rene Koers werkt al 33 jaar bij de post. Ondanks de drukte houdt hij lol in zijn werk. 'Je bent buiten. Je komt overal. Heerlijk', zegt Koers. In een moordend tempo weet hij zijn pakjes af te geven. 'Ik stap in, begin en ga in één rits door en zorg dat ik alles kwijt ben.'

Een groot deel van de mensen waar hij de pakketjes bezorgt, kent hij inmiddels. Hij heeft zijn eigen vaste wijk in het centrum van Groningen. Koers denkt dat de drukte nog wel een tijdje aanhoudt. 'Ik denk dat een groot deel van de mensen gewend is geraakt aan de pakketjes en die mensen vinden het toch wel gemakkelijk. Dus ik denk dat het zo druk blijft. Misschien wel iets minder, maar voor een groot gedeelte blijft het zo.'

